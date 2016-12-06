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Dünya
Deutsche Welle

New York Trump için 35 milyon dolar istiyor

New York Belediyesi, ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump'ın güvenliği için yapılan ek harcamaların federal yönetim tarafından karşılanmasını istiyor.

06 Aralık 2016 13:02

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio federal yönetime yazdığı bir mektupta, Donald Trump'ın güvenliği için yapılan harcamaların karşılanmasını istedi. Blasio'nun mektupta federal yönetimden bu masrafları karşılanması için 35 milyon dolarlık ek bütçe talep ettiği bildirildi.

Söz konusu bütçe ile Trump'ın göreve resmen başlayacağı tarih olan 20 Ocak'a kadar Manhattan'daki Trump Binası'nın güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana New York'taki evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de sertleştirildi.

Trump Binası'nda çalışıyor

Cumhuriyetçi Donald Trump, şu günlerde Trump Binası'ndaki ofisinde çalışmalarına devam ediyor. ABD'nin yeni başkan yardımcısı olacağı ilan edilen Mike Pence, pazartesi günü önemli bir takım kararlar alındığını, bu kararların gelecek günlerde kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Trump, hükümette önemli pozisyonlara getirilecek isimleri bir bir açıklarken, dışişleri bakanlığı gibi önemli görevlere hangi isimlerin getirileceği belirsizliğini koruyor.

Trump, pazartesi günü ABD'nin eski başkan yardımcısı, çevre aktivisti Al Gore ile de bir araya geldi. Demokrat Gore görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Trump ile aralarında 'ilginç bir sohbet' geçtiğini söyledi. Gore, "Ortak yönleri bulmak için yapılan dürüst bir arayıştı" dedi. Trump seçim kampanyası süresince iklim değişikliğinin 'bir şaka' olduğunu söylemiş ve başkan seçilmesi halinde Paris İklim Anlaşması'nı feshedeceğini duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp, DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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