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Dünya

New York Times'tan milyar dolarlık zarar

New York Times, 1993'te 1,1 milyar dolara aldığı Boston Globe'u 70 milyon dolara sattı

03 Ağustos 2013 14:56

New York Times şirketi 1993 yılında 1.1 milyar dolara satın aldığı Boston Globe'u 20 yılın ardından yalnızca 70 milyon dolara satabildi.

New York Times şirket sözcüsü Eileen Murphy tarafından yapılan açıklamaya göre Boston Globe'un ünlü beyzbol takımı Boston Red Sox'ın sahibi John Henry'ye satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Henüz imzaların atılmadığı anlaşmaya göre ABD beyzbol takımı Boston Red Sox İngiliz futbol takımı Liverpool'un sahibi John Henry, Boston Globe için 70 milyon dolar ödeyecek.


En pahalı gazete olarak tarihe geçmişti


Ülkenin en saygın ve ödüllü gazetelerinden birisi olan Boston Globe 1993 yılında New York Times tarafından 1.1 milyar dolar karşılığında şirket bünyesine katılmıştı.

Şirket gazeteyi, Boston'un köklü ailelerinden Taylor ailesinden satın almış ve o dönemde gerçekleşen en pahalı Amerikan gazetesi satışı olarak tarihe geçmişti.

1873 yılında kurulan Boston Globe 90'lı yılların en prestijli ve itibarı yüksek gazetelerinden biriydi. Zaman içerisinde  okuyucu ve reklam verenlerde kayıp yaşanmasının üzerine internet gazeteciliğinde yaşanan devrimin de eklenmesiyle, Gazete'nin değeri 1.1 milyar dolardan, sadece 70 milyon dolara kadar düştü.

New York Times, bünyesinde bulunan Boston Globe'u satma niyetinin olduğunu ilk olarak Şubat ayında açıklamıştı. O dönemde yapılan  analist yorumları gazetenin piyasa değerinin 100 ile 150 milyon dolar arasında değişcebileceği yönündeydi.

Boston Globe'un yeni sahibi olacak John Henry 2012'nin Ocak ayına kadar dünyaca bilinen Times Gazetesi'nin bir kısım hissesini elinde bulunduruyordu.

Söz konusu satın almaya ilişkin konuşan Hernry,  Boston Globe Gazetesi'yle ilgili planlarını satışın tamamlanmasının ardından açıklayacağını ifade etti.

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