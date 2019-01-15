New York Times'tan Erdoğan'lı karikatür

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda "Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmek" ile tehdit etti. Trump'ın bu açıklamalarına birçok Türk yetkili sert tepkiler göstermişti. New York Times, Trump'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili bir karikatür yayımladı.

ABD'nin yüksek tirajlı gazetesi New York Times'da yer alan karikatürü Patrick Chappatte çizdi.

Karikatürde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinde bir telefon tuttuğu ve bu telefonda Donald Trump'ın Twitter üzerinden "Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz " paylaşımının açık olduğu görülüyor. Erdoğan'ın yanındaki takım elbiseli kişi ise "İyi tarafından bakacak olursak en iyi müttefikleriyle böyle konuşuyor" diyor.

"Sürpriz! Trump Twitter'da" başlığıyla yayımlanan karikatürde Trump'ın müttefikleriyle konuşurken kullandığı dile dikkat çekildi.