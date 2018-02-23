New York Times'tan: Erdoğan, Afrin'i Esad'ın kontrolüne bırakıp "Sınır güvenliğini hallettik" diyebilir

Çeviri: İnan Ketenciler

İngiltereli Orta Doğu analisti Michael Stephens, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin olarak New York Times'a değerlendirmelerde bulundu. “Esad’ın bölgede PYD’ye karşı hareket etmesi halinde Erdoğan zafer ya da bir tür stratejik kazanım elde ettiğini iddia edebilir” görüşünü dile getiren Stephens, sözlerine "Bunun ardından bölgeyi Suriye rejiminin kontrolüne bırakarak çekilirken kendi kamuoyuna kritik bir sınır güvenliği konusunun halledildiğini söyleyebilir” diye devam etti.

New York Times'ta Carlotta Gall'ın imzasıyla yayımlanan makalede, “Suriye hükümetinin Afrin’de kontrolü ele almasını teklif etmek, durum giderek karmaşıklaşırken Erdoğan için bir çıkış yolu olabilir” dendi.

“Birçok Özgür Suriye Ordusu savaşçısı, Suriye’nin kuzeyindeki köylerine dönmek umuduyla operasyona katıldı. Ancak çok kayıp verdiler ve henüz bu amaçlarına yaklaşamadılar” ifadesine yer verilen makale, Stephens’ın “Türkiye’nin stratejik pozisyonu hep zayıftı ve taktiksel bir kazanım için sahadalar” yorumuyla son buldu.