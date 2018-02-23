T24 LogoT24 Logo
Gündem

New York Times'tan: Erdoğan, Afrin'i Esad'ın kontrolüne bırakıp "Sınır güvenliğini hallettik" diyebilir

"Türkiye'nin stratejik pozisyonu hep zayıftı ve taktiksel bir kazanım için sahadalar"

23 Şubat 2018 15:53

Çeviri: İnan Ketenciler

İngiltereli Orta Doğu analisti Michael Stephens, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin olarak New York Times'a değerlendirmelerde bulundu. “Esad’ın bölgede PYD’ye karşı hareket etmesi halinde Erdoğan zafer ya da bir tür stratejik kazanım elde ettiğini iddia edebilir” görüşünü dile getiren Stephens, sözlerine "Bunun ardından bölgeyi Suriye rejiminin kontrolüne bırakarak çekilirken kendi kamuoyuna kritik bir sınır güvenliği konusunun halledildiğini söyleyebilir” diye devam etti. 

New York Times'ta Carlotta Gall'ın imzasıyla yayımlanan makalede, “Suriye hükümetinin Afrin’de kontrolü ele almasını teklif etmek, durum  giderek karmaşıklaşırken Erdoğan için bir çıkış yolu olabilir” dendi.

“Birçok Özgür Suriye Ordusu savaşçısı, Suriye’nin kuzeyindeki köylerine dönmek umuduyla operasyona katıldı. Ancak çok kayıp verdiler ve henüz bu amaçlarına yaklaşamadılar” ifadesine yer verilen makale, Stephens’ın “Türkiye’nin stratejik pozisyonu hep zayıftı ve taktiksel bir kazanım için sahadalar” yorumuyla son buldu.

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanSuriyeBeşar EsadAfrin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24