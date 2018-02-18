New York Times'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak yorumu: Ankara bir adım ileri iki adım geri gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiye müebbet hapis cezası verilmesine uluslararası kurum ve kuruluşlardan da tepki geldi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Bu karar iktidarın muhalifleri susturmak için ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor” açıklaması yaparken, ABD merkezli Freedom House’tan “Bu karar Türkiye’de adalet sisteminin tamamen siyasetin kontrolünde olduğunu gösteriyor. Bağımsız mahkemelerin olmadığı yerde adalet olmaz” mesajı paylaşıldı.

New York Times gazetesi Türkiye’nin Avrupa ve ABD ile ilişkileri düzeltme arayışında on binlerce kişinin gözaltına alındığı OHAL’e takıldığını yazdı. Yazıda, “Türkiye’nin bir ileri iki adım geri gittiği” belirtilerek Alman yetkililerin tahliyesini takdir ettikleri Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame ile Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak’ın da aralarında olduğu altı kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği hatırlatıldı. “Türkiye’de 2016 darbe girişiminden bu yana 50 binden fazla kişinin hapiste olduğu, 140 bin kişinin işini kaybettiği de gündeme getirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece darbe şüphelilerini değil aralarında akademisyen ve gazetecilerin de olduğu muhalifleri de hapse attırdığı” görüşüne yer verildi.

NYT, Frankfurter Allgemeine gazetesi köşe yazarı Berthold Kohler’in Türkiye-Almanya ilişkileri ile ilgili “Serbest bırakılan rehineler bahar mevsimini getirmez. Hâlâ Erdoğan’ın zindanlarında kalan Almanlar var, binlerce Türk vatandaşından bahsetmiyorum bile. Ama Yücel’in tahliyesi en azından NATO müttefiki Türkiye’nin yumuşamakla ilgilendiğini gösteriyor” yorumunu da okuyucuları ile paylaştı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak’ın da aralarında olduğu altı kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle ilgili yayımladığı açıklamada, “Bu şoke edici kararlar ve hapis cezaları Türkiye’de adalet sisteminin tamamen siyasetin kontrolünde olduğunu gösteriyor” dendi. Açıklamada, “Alt mahkemeler hükümetin katılmadığı Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymayı reddediyor ve gazeteciler ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Bağımsız mahkemelerin olmadığı yerde adalet olmaz” ifadeleri kullanıldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamasında ise davanın en başından beri siyasi amaçlı olduğuna dikkat çekildi, kararın halen yargılanan diğer gazeteciler, yazarlar ve muhalifler için tehlikeli bir emsal oluşturduğu vurgulandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson da Deniz Yücel’in tahliyesinin suçlamalarla karşı karşıya olduğu gibi saçma bir gerçeği örtemeyeceğini, Altan kardeşler ve Ilıcak davasındaki kararla birlikte bunun Türk hükümetinin muhalif sesleri susturmak için ne kadar ileri gidebileceğini gösterdiğini” söyledi.