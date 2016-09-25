New York Times’ın seçimi Clinton

Birçok ülkenin aksine ABD'de bir gazetenin seçim öncesi bir adaya ya da partiye açık destek vermesi olağan bir durum.

Sol liberal bir çizgiyi benimseyen ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times da seçime altı ay kala başkanlık yarışında Demokrat aday Hillary Clinton'ı desteklediğini açıkladı.

Gazetede yer alan başyazıda Clinton'ın engin bir tecrübesi olduğu ve pratik bazı fikirleri bulunduğu görüşüne yer verildi. Gazete ayrıca Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Clinton'ın Cumhuriyetçi aday Donald Trump'tan daha nitelikli olduğunu yazdı ve Clinton'ı ‘'kendi jenerasyonunun en azimli politikacılarından biri'' olarak nitelendirdi.

New York Times'a göre Clinton'ın rakibi Trump ise çok vaatte bulunmasına karşın kendisine ya da planlarına dair somut bir şey ortaya koymadı. Gazetede yer alan başka bir yorumda da Trump'ın neden ‘'modern Amerikan tarihinde büyük bir partinin aday gösterdiği en kötü aday'' olduğu gerekçelendirildi.

Son kez kozlarını paylaşacaklar

İki aday 8 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerden önceki son viraj olarak görülen canlı televizyon tartışmasında karşı karşıya gelecek. 90 dakika sürecek tartışmada ekonominin yanı sıra terörle mücadele ve ABD'nin geleceği gibi konular masaya yatırılacak. 100 milyondan fazla kişinin yayını izlemesi bekleniyor.

Anketlere göre Clinton önde

Kısa süre önce yapılan bir ankete göre Clinton seçim yarışını önde götürüyor. Reuters ve Ipsos Enstitüsü'nün araştırmasına göre eski Dışişleri Bakanı'nın oy oranı yüzde 41'i bulurken rakibi Trump ise yüzde 37'de kaldı.

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DW, SÖ/BS