New York Times’ı dünyanın 2. en zengini kurtaracak

Dünyanın en zengin ikinci adamı Meksikalı Carlos Slim, New York Times gazetesine yüz milyonlarca dolar yatırım yapmayı planlıyor.



Slim'in, gazeteye yatırım yapması planı, ABD'de The Boston Globe'nin yanı sıra bazı gazeteleri bünyesinde bulunduran New York Times gazetesinin sahibi Ochs-Sulzberger ailesine güven oyu olarak değerlendiriliyor.



Konuya yakın bir kaynak, New York Times yönetim kurulunun, Slim'in yatırım düşüncesiyle ilgili özel toplantı yapmayı planladığını, zaten gazetenin yüzde 6,4 hissesine sahip Slim'e yeni yatırımı karşılığında imtiyazlı hisse verebileceğini söyledi.



Slim'in yatırımdan gelecek paranın, reklam gelirleri düşen gazetenin 400 milyon dolarlık borcunun ödenmesine yardımcı olabileceği belirtildi.



Gazetenin Nisan 2008'de 21,14 dolar olan hisseleri zamanla yüzde 70 değer kaybederek geçen hafta cuma günü 6,41 dolara geriledi. New York Times'ın hisseleri 7 yıl önce 50 doların üzerinde işlem görüyordu.



Slim'in Eylül 2008'de New York Times'daki yüzde 6,4'lük hissesinin 128 milyon dolar olan değeri, şu anda yaklaşık 58 milyon dolara gerilemişbulunuyor.



ABD'li lüks ürünler satan perakendeci Saks'daki hissesini geçen yıl yüzde 18'e yükselten Slim'in, Meksika'daki Inbursa yatırım şirketi, Citigroup'tan en az 150 milyon dolar değerinde hisse satın aldı.



Slim'in şirketleri arasında Latin Amerika'nın cep telefonu devi American Movil, Meksika'nın telekom şirketi Telefonos de Mexico, Inbursa yatırım, alışveriş merkezleri, restoranlar, sigara, fayans ve araba parçaları fabrikaları bulunuyor.



Dünyanın en etkili gazetelerinden The Wall Street Journal'ı bünyesine katan News Corp medya imparatorluğunun sahibi Rupert Murdoch da New York Times ile ilgilendiğini gizlemiyor.