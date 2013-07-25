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New York Times'dan Yavuz Baydar yorumu: Gazeteciler cezalandırılıyor

New York Times'ta yer alan, Baydar'ın görevine son verilmesiyle ilgili, 'Gazetecileri cezalandırmak, basın özgürlüğünü engellemek' başlıklı makalede, 'Sabah gazetesinin suçlu duruma düştüğü' yazıldı

25 Temmuz 2013 12:30

Andrew Rosenthal / New York Times

Sabah gazetesinden Yavuz Baydar bize kendi ifadesiyle "Türkiye’deki medya patronlarının basın özgürlüğünü susturmadaki utanç verici rolü" üzerine bir görüş yazısı önerdiğinde, işini riske atacağını biliyordu.Makalesini 19 Temmuz’da yayımlamamızdan birkaç gün sonra Baydar’ın, ironik bir şekilde, ombudsman olarak görev yaptığı Sabah gazetesindeki işine son verildi.

Baydar’ın görevine son verilmesi karşısında dehşete düştük. Ancak bu haber, Baydar’ın yazısında da belirttiği gibi, televizyon kanallarının, tüm İstanbullarının gördüğü ve pencerelerini açtıklarında seslerini duyabildikleri sivil ayaklanma yerine belgesel yayınladıkları (birisi penguenler hakkındaydı) gerçeğinin bir kez daha altını çizmiş oldu.

 

'Türkiye'de yaşananlar iki kat trajik'

 

Yavuz Baydar yazısında, Türk medya patronlarının bankacılık ve inşaat gibi diğer sektörlerde servet sahibi olduklarını ve hükümet çizgisinde, zaman zaman da hükümet propagandası niteliğinde haberler karşılığında “büyük iyilikler” gördüğünü belirtmişti.

Baskıcı hükümetlerin, aşırılıkları üzerinde tek kontrol mekanizması olan basını susturması her zaman trajiktir. Ama bu durum, Türkiye gibi umutsuz bir biçimde Batı’da ciddiye alınmak ve sonunda Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen bir ülkede yaşandığında iki kat trajiktir.

Türk hükümeti, İstanbul’daki son protestolara korkunç bir biçimde aşırı tepki gösterdi. Şimdi de New York Times’ın haber servisi müşterisi Sabah aynı sebepten suçlu.
 

 

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