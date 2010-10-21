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Dünya

New York Times'dan Türk ekonomisine övgü

ABD'nin New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde Türk ekonomisi övüldü ve Türkiye'nin yatırımcıların gözdesi haline geldiği yazıldı.

21 Ekim 2010 03:00

T24- ABD'nin New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde Türk ekonomisi övüldü ve Türkiye'nin yatırımcıların gözdesi haline geldiği yazıldı.


Amerikan New York Times gazetesinden Türk ekonomisine övgü geldi. Türk borsasının her gün rekor kırdığını belirten gazete, Türkiye'nin yatırımcıların favori ülkesi haline geldiğini yazdı.


New York Times gazetesinin haberinde, 2010'un ilk çeyreğinde yüzde 11 oranında büyüyen Türk ekonomisinin dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğu vurgulandı.


Haberde, Türkiye'nin stratejik konumu ve şaşırtıcı oranda düşük borcuyla, hızlı bir şekilde yatırımcıların favori ülkesi haline geldiği belirtildi.


Gazete, Türk ekonomisi hakkında bir de uyarı yaptı. Değeri artan Türk Lirası'nın ihracata zarar verebileceği, uzun dönemde yabancı yatırımcıları kaçırabileceği ve cari işlemler açığını yükseltebileceği belirtildi.

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