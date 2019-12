New York Times'dan İsrail'e özür çağrısı

T24 - ABD'li New York Times gazetesi bugünkü başyazısını Türkiye ile İsrail arasındaki son duruma ayırdı.



BM Mavi Marmara ile ilgili raporunu resmi açıklamadan önce yayımlayarak dikkatleri üzerine çeken ABD'li New York Times gazetesi bugünkü başyazısını Türkiye ile İsrail arasındaki son duruma ayırdı.



"Türkiye, İsrail ve Filo" başlıklı başyazıda, İsrail'e özür dilemesi çağrısı yapılırken, Türkiye'nin de artık tansiyonu artırmaktan vazgeçmesi gerektiği vurgulandı.



Raporu "dengeli" olarak nitelendiren New York Times başyazısında, "Türkiye'nin bu çatışmayı Arap dünyasındaki konumunu daha da parlatmak için büyütüp büyütmediğini sorguladığı için İsrail'i suçlamıyoruz. Türkiye, İsrail ile arasındaki milyarlarca (dolarlık) ticaret ve sorumluluk sahibi bir uluslararası oyuncu olma yönündeki itibarı gibi çok sayıda şeyi riske atıyor. İsrail'in de bundan daha fazla izole olmaya kesinlikle ihtiyacı yok" dedi.



New York Times ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisi için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağı yönündeki açıklamasına da dikkat çekerek, "Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bunu tam olarak detaylandırmadı. Ancak, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin askeri anlamda İsrail ile karşı karşıya gelmek için fırsat kollayacağının ipucunu vermek bile sorumsuzca olur" ifadesini kullandı.





New York Times hedef tahtasında



BM'nin tartışmalı Mavi Marmara raporunun dün resmen açıklanması bekleniyordu. Türkiye ile İsrail arasında özür, tazminat ve Gazze'ye abluka temelinde yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanabilmesi amacıyla raporun açıklanması bir süredir erteleniyordu.



Ancak New York Times gazetesi, resmi açıklamadan önce raporun tamamını yayınladı. Bunun üzerine Türkiye dün İsrail'e yönelik yaptırımlarını açıkladı.



New York Times'ın haberinden önce ABD'nin sorunu çözmek için Türkiye'den bir ay daha süre talep ettiği ve Türkiye'nin de buna sıcak baktığı bildirildi. Ancak haberin üzerine ABD ile Türkiye arasındaki bu uzlaşma rafa kalkarken, New York Times da şimşekleri üzerine çekti.