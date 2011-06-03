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Dünya

New York Times'a ilk kadın yayın yönetmeni

ABD'nin etkin gazetelerinden The New York Times'in genel yayın yönetmenliğine yazıişleri müdürü Jill

03 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD'nin etkin gazetelerinden The New York Times'in genel yayın yönetmenliğine yazıişleri müdürü Jill Abramson'ı getirilecek. Abramson, New York Times'ın ilk kadın yayın yönetmeni olacak.

New York Times Genel Yayın Yönetmeni artık bir kadın

ABD'nin etkin gazetelerinden The New York Times'in genel yayın yönetmeni Bill Keller, 8 yıldır yürüttüğü görevi bu yaz bırakıyor. Gazete, 6 Eylül'de geçerli olacak değişim uyarınca, Keller'in yerine de yardımcısı yazıişleri müdürü Jill Abramson'ı göreve getirecek. Böylece Abramson, dünya çapında en etkin gazetelerden biri olan New York Times'ın ilk kadın yayın yönetmeni olacak.

New York Times tarafından yapılan açıklamada, yazarlığa geri dönmek üzere genel yayın yönetmenliğinden ayrılacak olan Keller ile New York Times Dergi'sinin tam zamanlı yazarı olarak ve gazetenin pazar günkü görüşler ve haberler bölümündeki yazılarıyla çalışmaya devam edileceği bildirildi.

Abramson, Times'a 1997'de katılmasından önce yaklaşık 10 yıl The Wall Street Journal'da çalışmıştı. Times'da, Washington temsilciliği yapan Abramson, 2003 yılında Keller tarafından yazı işleri müdürlüğüne getirilmişti.


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