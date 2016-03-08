New York Times: Zaman'a kayyum atanması Erdoğan'ın artan otoriter tutumunun en sonuncusu!

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, bugünkü New York baskısının başyazısında Türkiye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği bir analiz-habere yer verdi. Zaman’a kayyum atanmasının ele alındığı “Türkiye demokrasisinin dağılması” başlıklı makalede “Sürpriz değildi” denildi ve kayyum atanmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Artan otoriter tutumunun en sonuncusu” olduğu söylendi.

Hürriyet’in haberine göre, NYT, Erdoğan’ın Türkiye’yi “gazetecileri hapseden ülkeler arasında lider yaptığını” ve Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle son 18 ayda 2 bin dava açıldığını aktardı.

Gazete, “Türkiye, bir zamanlar model bir Müslüman demokrasi olma yolundayken şimdi Erdoğan’ın demokratik prensiplere hiç inanmamış gibi göründüğünü” yazdı.

Göçmen krizi nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği’nin Erdoğan’ın özgür basını ezmesine verdikleri cevabın ise “fazla uysal” olduğu eleştirisi yapıldı.

Makalenin sonunda Türkiye’nin mülteciler konusunda işbirliği için yeni talepler öne sürdüğüne işaret edilerek, “Bu bir müttefikin tutumu olamaz, Erdoğan’ın otoriterizme yönelimi Türkiye, NATO ya da AB’yi güçlendirmeyecek” denildi.