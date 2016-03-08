T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York Times: Zaman'a kayyum atanması Erdoğan'ın artan otoriter tutumunun en sonuncusu!

"Erdoğan Türkiye'yi, gazetecileri hapseden ülkeler arasında lider yaptı"

08 Mart 2016 20:07

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, bugünkü New York baskısının başyazısında Türkiye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği bir analiz-habere yer verdi. Zaman’a kayyum atanmasının ele alındığı “Türkiye demokrasisinin dağılması” başlıklı makalede “Sürpriz değildi” denildi ve kayyum atanmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Artan otoriter tutumunun en sonuncusu” olduğu söylendi.

Hürriyet’in haberine göre, NYT, Erdoğan’ın Türkiye’yi “gazetecileri hapseden ülkeler arasında lider yaptığını” ve Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle son 18 ayda 2 bin dava açıldığını aktardı.

Gazete, “Türkiye, bir zamanlar model bir Müslüman demokrasi olma yolundayken şimdi Erdoğan’ın demokratik prensiplere hiç inanmamış gibi göründüğünü” yazdı.

Göçmen krizi nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği’nin Erdoğan’ın özgür basını ezmesine verdikleri cevabın ise “fazla uysal” olduğu eleştirisi yapıldı.

Makalenin sonunda Türkiye’nin mülteciler konusunda işbirliği için yeni talepler öne sürdüğüne işaret edilerek, “Bu bir müttefikin tutumu olamaz, Erdoğan’ın otoriterizme yönelimi Türkiye, NATO ya da AB’yi güçlendirmeyecek” denildi.

ETİKETLER

zamankayyumerdoğannew york timesbaş yazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24