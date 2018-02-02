New York Times: YPG'liler, Türk GSM kullanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin olarak bugüne dek, çok sayıda iddia ileri sürüldü. Bunlardan sonuncusu, Rod Nordland imzasıyla New York Times'ta yayımlandı. Söz konusu makalede, YPG'lilerin, bir Türk GSM şirketinin hattını kullandığı ileri sürüldü.

Suriye'ye giderek YPG'lilerle görüştüğünü aktaran Nordland, dün (1 Şubat 2018) yayımlanan makalesinde, şu ifadelere yer verdi:

“Mr. Gherde (YPG komutanı), Samsung tabletini çıkardı ve internet üzerinden bir askeri haritaya bağlandı. Çok şükür ki, kendisinin düşmanı olan ülkenin GSM kuruluşu T*******’in sayesinde güçlü bir sinyalle, sorunsuzca. Ve haritadan bir komuta merkezinin yerini işeretledi. 3.5 kilometre yani yaklaşık 2 mil uzaklıkta. Bulunduğumuz yerden de açıkça görülebilen bu kamp, tüfek atış mesafesinin dışındaydı. Hatta YPG’nin elindeki 50’lik ağır makineli tüfeklerin bile menzilinin ötesinde.”

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da, makalenin ilgili bölümüne bugün (2 Şubat 2018) köşesinde yer verdi. "New York Times’ın haberinden de açıkça anlaşılacağı gibi, PKK/YPG teröristleri, Türk ordusuyla çatışırken, iletişimlerini Türkiye’nin GSM şebekesi üzerinden gerçekleştiriyor" diyen Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir anlamda 'teröriste' istemeden de olsa destek oluyoruz. Acaba T******* ve diğer GSM operatörlerimiz, bu hatları tespit edip devre dışı bırakacak teknolojiye sahip değiller mi? Her şeyi başarıyla dinleyen 'istihbaratçılarımız', bu terörist iletişimini engelleyemiyorlar mı?"

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