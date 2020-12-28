New York Times: Yıpranmış Türk ekonomisi güçlü Erdoğan için bir sınav

T24 Dış Haberler

New York Times, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan "dış politika konusunda elini agresif oynasa da, Türkiye'de halkın gıda alışverişinde zorlandığı ve lidere kızgınlık beslemeye başladığı" değerlendirmesinde bulundu.

NYT İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, "Yıpranmış Türk ekonomisi güçlü Erdoğan için bir sınav" başlıklı analizinde ülkenin pandemiden önce de 2 yıldır lira kriziyle boğuştuğunu ve Koronavirüs salgınının durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti: "Türkiye'de birçok kişinin borçlarıyla mücadele edemediğine ve giderek açlık çekmeye başladığına dair işaretler var".

Bir tütün dükkanı işleten Özgür Akbaş, iş yerlerini salgın nedeniyle kapatmak zorunda kalan bazı arkadaşlarının intiharın eşliğinde olduğunu söylerken, "Artık halk patlama noktasına geldi" dedi.

Gall'ın analizinde liranın bu sene dolara karşı yüzde 30'dan fazla değer kaybettiği belirtilirken, Erdoğan'ın gelecek ay Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılınca önemli bir müttefik kaybedeceği ifade edildi.

Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının önlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Gall, analistlerin Biden'ın Erdoğan iktidarına daha sert davranabileceğini söylediğini aktardı. Gall, analistlerin buna gerekçe olarak Erdoğan'ın insan hakları ve demokratik standartlar konusunda gerileyen sicilini gösterdiğini aktardı.

Haber için değerlendirmelerde bulunan Aslı Aydıntaşbaş, Erdoğan'ın bir sonraki seçimleri kazanmasının garanti olmadığını belirterek; "Eğer koalisyonunu büyütemez veya muhalefetten oy alamazsa kaybetme ihtimali yüksek" dedi.