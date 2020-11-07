New York Times yazarı Cohen: Trump’ın demokrasiye darbe girişimine direnilecektir

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New York Times yazarı Roger Cohen, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın demokrasiye darbe girişiminde bulunduğunu ifade etti.

"Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakınıdır" yazan Cohen, "Yargıya gidilmesi için başvurular yapılacaktır. Ancak Trump’ın demokrasiye darbe girişimine - bu başka bir şekilde tanımlanamaz- direnilecektir. ABD, bu küçük adamdan çok daha büyüktür" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ı yazısında birkaç kez "adam görünümlü çocuk" diye nitelendiren Cohen, Cumhuriyetçi adayın 2016 seçimlerinde birçok eyaleti küçük farklarla kazandığına dikkat çekti.

New York Times'daki köşesinde son 4 sene boyunca ABD'nin bir "kabûs" yaşadığını yazan Cohen, Trump'ın sonuçları kabullenmemesini elinden oyuncağı alınan bir çocukla kıyasladı.

Cohen'in "Halk, Donald Trump'a karşı" (The People Versus Donald Trump) başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakınıdır

Olgunlaşmamış bir şarlatanın Beyaz Saray’da bir kez daha yalan yağdırdığını, en ufak bir kanıt bile göstermeden “Yasal oyları saydığınızda ben kolayca kazanıyorum” dediğini, Pennsylvania, Michigan ve Georgia’da farklı kazandığını iddia ettiğini görmek, bize ABD’nin son dört yıldır yaşadığı kabûsun bir hatırlatıcısıydı. ABD halkı, bu kabûsa son vermiş gibi duruyor.

Başkan’ın her ABD’linin aklına kendi hakkındaki takıntılı duruşu ve manipülatif yalanlarıyla girdiği bu kabûsta gerçekler öldü, nezaket ezilip büzüldü, bilim yok sayıldı, bölünmüşlük körüklendi ve Amerika’yı Amerika yapan fikirler kirletildi.

Uğruna çok insanın kanının döküldüğü güzel bir fikir olan demokraside her oy sayılır; her oy önemlidir. 2016’da böyle oldu. Başkan Trump Michigan’ı %0.2, Pennsylvania’yı %0.7 ve Wisconsin’ı %0.8 ile kazandı. Ancak gün geldi devran döndü. 2020’nin farkı ise adam görünümlü bir çocuğun önündeki oyuncağın alınmasını kabul edememesi. Hayata 3. kalede* başlamış bu zorba oyunu kurallarına göre oynayamıyor ve seçim sürecinin kutsallığını kabullenemiyor.

Ben bu yazıyı yazarken Joe Biden, ABD’nin 46. Başkanı olacakmış gibi duruyordu.

Oyların tekrar sayılması gerekebilir. Yargıya gidilmesi için başvurular yapılacaktır. Ancak Trump’ın demokrasiye darbe girişimine - bu başka bir şekilde tanımlanamaz- direnilecektir. ABD, bu küçük adamdan çok daha büyüktür.

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* 3. kale, beyzbol sporunda sayıdan önceki son kaledir