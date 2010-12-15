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Dünya

NEW YORK TIMES VE GUARDIAN'A ERİŞİM YASAĞI WASHİNGTON (A.A)

15 Aralık 2010 10:47

-NEW YORK TIMES VE GUARDIAN'A ERİŞİM YASAĞI WASHİNGTON (A.A) - 15.12.2010 - ABD Hava Kuvvetleri, Wikileaks belgelerinin yayımlandığı New York Times, Guardian ve diğer 23 internet sitesine kendi bilgisayarlarından erişimi engelledi. Colorado'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözcüsü Toni Tones, Wikileaks belgelerini yayımlayan en az 25 siteye erişim yasağı getirildiğini bildirdi. Tones, Hava Kuvvetlerine ait bilgisayar ağının uygunsuz içerik ya da kötü niyetli yazılım içeren internet sitelerine erişiminin her zaman engellendiğini belirterek, buna gizli bilgileri içeren ve Wikileaks belgelerini yayımlayan sitelerin de dahil olduğunu söyledi.

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