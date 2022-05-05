New York Times: Ukrayna'da Rus generaller, ABD istihbaratının yardımıyla öldürüldü

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ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta cephede hayatını kaybeden 12 Rus generalden bir bölümünün ABD'nin verdiği istihbarat yardımıyla öldürüldüğünü belirtti.

Habere göre ABD'nin Ukrayna ordusuna verdiği gerçek zamanlı istihbaratlar, Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve Rusya'nın 'gizli savaş planınından' alınan asker hareketlerini içeriyor.

New York Times'a konuşan ismi paylaşılmayan kaynaklar, Rus generallerden kaç tanesinini ABD istihbaratı yardımıyla öldürüldüğünü veya asker hareketleri hakkında bilgilerin nasıl elde edildiğini söylemedi.

Geçen hafta sonu Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un ziyareti sırasında Doğu Ukrayna'ya yapılan saldırıda ABD istihbaratı kullanılmadığı ifade edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, haberin yayımlanmasından sonra istihbaratı Ukrayna'yla Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşmadıklarını söyledi.

Kremlin, ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'da bir vekalet savaşı yürüttüğünü savunuyordu.