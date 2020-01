New York Times: Üç aşamalı Rakka operasyonu planı hazır; kent YPG'yle kuşatılacak

Musul operasyonuyla eşzamanlı olarak, IŞİD'in üzerindeki baskıyı artırmak için örgütün başkent kabul ettiği Suriye’nin Rakka şehrine yönelik operasyon hazırlıkları devam ediyor. New York Times gazetesine göre üç aşamalı bir plan söz konusu. 1- Hava saldırıları yoğunlaşacak. 2- YPG’nin de olduğu güçlerle kent kuşatılacak. 3- Arapların çoğunlukta olduğu güçlerle operasyon başlayacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, IŞİD'in başkenti saydığı Suriye’nin Rakka kentine yönelik başlatılması planlanan operasyonla ilgili ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. ABD’nin, sahadaki güçlerin tam hazır olmamasına ve Türkiye’nin YPG itirazına rağmen, “IŞİD militanlarının Musul operasyonu nedeniyle Suriye’deki topraklarına kaçması, yığınak yapması ve örgütten Batı’ya yönelik saldırı tehdidinin artması” nedeniyle Rakka’ya yönelik operasyonun başlamasına hız verildiği belirtiliyor. Birden fazla cephe açılarak IŞİD'in daha hızlı zayıflatılması hedefleniyor.

Musul'dan daha uzun daha zor

Operasyonun yakında başlayacağını açıklayan isim olan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, salı günü Paris’te yaptığı açıklamada “Ortaklarımızla Rakka’nın izolasyonu için hazırlıklara başladık. Musul operasyonuyla örtüşme olacak. Bu planımızın parçası ve buna hazırlandık. Rakka operasyonu birkaç hafta içinde başlayabilir" demişti. ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun Amerikalı komutanı Korgeneral Stephen Townsend de önceki gün Türkiye’nin itirazlarına rağmen YPG’nin Rakka kuşatmasında rol alacağını ilk kez net bir dille açıkladı. IŞİD'in Batı’ya yönelik saldırı düzenlemek için planlamalar yaptığına dair istihbarat bilgilerine sahip olduklarını da söyledi. Townsend, operasyonla ilgili ise şunları söyledi:

"IŞİD'i Rakka’da kuşatma zorunluluğu var... Suriye Demokratik Güçleri (SDG), YPG ve Suriye Arap Koalisyonu, Rakka kuşatmasında yer alacak kuvvetin parçası olacak" Townsend, Rakka’nın Musul’dan daha zorlu bir operasyon olacağını ve daha uzun sürebileceğini vurguladı.

New York Times gazetesine konuşan ABD’li askeri yetkiliye göre, Rakka operasyonu üç aşamalı olacak. İlk aşamada Rakka ve çevresinde örgütün komuta hedeflerine yönelik hava saldırıları yoğunlaştırılacak. İkinci aşamada, çoğu Suriyeli Kürtlerden ve Araplardan oluşan güçlerle Rakka izole edilecek. Üçüncü aşamada ise Rakka merkez için operasyon başlayacak. ABD’li yetkililer, operasyonun bu kısmını Araplarla yürütmeyi umuyor. Irak’ın 1.5 milyonluk Musul kenti ile Suriye’de daha küçük bir kent olan Rakka, IŞİD'in ilan ettiği halifeliğin iki merkezini oluşturuyor. Rakka’nın nüfusu 200 bin.

IŞİD Başika'yı möayın dposu yapmış

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Musul’u kurtarma operasyonu 12’nci gününde. Peşmerge ile IŞİD arasında çatışmaların en yoğun yaşandığı bölge, Türk askeri gücünün bulunduğu Başika kasabasının çevresi. IŞİD'in terk ettiği köyler sakin gözükse de büyük bir tehlikeyi içinde barındırıyor: Mayın! IŞİD, Başika’nın dört bir yanını mayın tarlasına çevirmiş. Patlama sesinin hangi sokaktan, hangi evden ya da hangi arabanın arkasından geleceği belli olmuyor. Musul’a 10 km uzaklıktaki Tozkrap köyünde IŞİD'in ‘savaş bakanı’ olarak bilinen Ömer Şişhani’nin kaldığı evde mayın temizliği yapılırken, meydana gelen patlamada bir Peşmerge öldü, bir diğeri yaralandı. Bu sırada, Türk gazeteciler de saldırıyı kılpayı atlattı. 2 bin 500 nüfuslu Tozkrap köyü, iki gün önce yoğun çatışmaların ardından IŞİD'den kurtarılmıştı. Militanlar köyü terk ederken her yere anti tank mayınları yerleştirip intihar saldırılarında kulllanılan patlayıcılardan yerleştirmiş. Peşmerge Ateş Birliği Komutanı Sait Çürükkaya, yapılan temizliği anlatırken “IŞİD her tarafa mayın ve patlayıcı döşemiş. Köyde canlı bomba saldırısında kullanılmak üzere içi patlayıcı dolu bir sürü araç bulduk” dedi.

Yunus Gerdil adlı peşmerge, “Bu köyde yapılan bombalı saldırı sonucu 8 arkadaşımız şehit düştü. IŞİD'in bu köyde kullandığı patlayıcı deposu uçakla imha edildi" diye konuştu. Pentagon temmuz ayında Şişhani’nin öldürüldüğünü açıklamıştı.