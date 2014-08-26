New York Times: Türkiye IŞİD'e ve silah geçişine izin verdi, durmalı

ABD'nin New York Times gazetesinin başyazısında Türkiye'yi terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) destek vermekle suçladı. Yazıda, “Türkiye, IŞİD’li militanlara ve sınırlarından silahların geçişine müsaade etti. Bunların hepsi durmalı” denildi.

IŞİD'in, tarihteki “en başarılı radikal örgüt” olduğu vurgulanan yazıda, çözüm adına bölgedeki Müslüman ülkelerin IŞİD’in durdurulması için adım atması gerektiğine işaret edildi.

Türkiye durmalı

New York Times, gazetesinde yer alan başyazıda IŞİD’in bugüne kadar, bölgedeki birçok Müslüman ülkeden beslenerek gücünü artırdığı ifade edildi. Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin dolaylı yoldan IŞİD’e destek olmakla suçlandığı başyazıda, “IŞİD, Kuveyt ve Katar’daki bağışçılardan finansal destek aldı. Suudi Arabistan Suriyeli muhaliflere adeta silah yağdırdı ve IŞİD’e gidip gitmediğini hiç umursamadı. Türkiye, IŞİD’li militanlara ve sınırlarından silahların geçişine müsaade etti. Bunların hepsi durmalı” ifadelerine yer verildi.

Uzun bir operasyon gerek

Başyazıda, “Medeni dünyayı dehşete düşüren gaddar bir örgüt” olarak tanımlanan IŞİD’e karşı ABD’nin yalnız savaşamayacağı ifade edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre 8 Ağustos'tan bu yana ABD ordusunun IŞİD’e yönelik gerçekleştirdiği toplam 96 hava saldırısının, dini azınlıklar ve diğer halkı biraz olsun rahatlatmış olsa da yeterli olamayacağının dile getirildiği başyazıda, IŞİD’in yok edilmesi veya büyük ölçüde zayıflatılabilmesi için uzun dönem ve organize bir operasyonun gerektiği belirtildi.

Örgütün, ABD ve Batı dünyasına tehdit olabileceği görüntüsü verse de asıl büyük bedeli Müslümanlara ödettiğine dikkat çekilerek, Obama’nın “Ortadoğu’daki hükümet ve halklar, IŞİD kanserinin yayılmasını engellemek, ortadan kaldırmak adına ortak çaba göstermeli” şeklindeki ifadelerinde haklı olduğu vurgulandı.

IŞİD tarihin en başarılı örgütü

Başyazıda, Savunma Bakanı Chuck Hagel’in IŞİD’e yönelik “Daha önce gördüklerimizin çok ötesinde...” açıklaması hatırlatılarak, bunun sebebinin, IŞİD’in çok yönlülüğü, maddi gücü ve taktiksel yetenekleri olduğu kaydedildi. Hatta bazı analistlerin daha da öteye giderek IŞİD’i "tarihin en başarılı radikal örgütü" olarak tanımladığına da dikkat çekildi.

Bölgesel bir askeri güce ihtiyaç var

Çözüm adına bölgedeki Müslüman ülkelerin IŞİD’in durdurulması için adım atması gerektiğine vurgu yapan gazete, Türkiye ve Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi’nin desteklerini içeren bölgesel bir askeri gücün ihtiyaç olabileceğini kaydetti. Başyazıda, “Bu, kesinlikle para, istihbarat paylaşımı, diplomatik işbirliği ve IŞİD’e yönelik finansmanın kesilmesi ile ülkeler arasında IŞİD militanlarının dolaşımının engellenmesi için net bir plan gerektiriyor” ifadelerine yer verildi.

Başyazıda ayrıca, Müslüman ülkeleri içeren geniş katılımlı ülkeler koalisyonunda, IŞİD’e yönelik askeri tehdidin yanı sıra bölgedeki siyasi ve dini problemlerin de ele alınması gerektiğinin altı çizildi.