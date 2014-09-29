New York Times: Türkiye, IŞİD’e karşı New York’ta ikna edildi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NY Times), radikal IŞİD örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyona destek vereceğini hafta başında açıklayan Türkiye’nin karar değişikliğinde New York’ta gerçekleşen BM zirvesindeki lobi faaliyetlerinin etkili olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı zirve öncesinde ABD öncülüğündeki koalisyona desteğinin insani yardımla sınırlı kalacağını defalarca açıklayan Ankara, zirvenin ardından bizzat Erdoğan’ın ağzından "siyasi ve askeri" destek de dâhil IŞİD’le mücadelede daha aktif rol oynayacağını ilan etti. NY Times, Suriye sınırında çatışmaların sürdüğü Kobanê’ye göre sınırın tam karşısındaki Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden geçtiği habere dünkü nüshasının birinci sayfasında geniş yer verdi. Gazete, Erdoğan’ın koalisyona katılma kararını, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüşmesinin hemen arkasından açıkladığına dikkat çekti.

Koalisyonun teşkil edildiği ilk günlerde, IŞİD’in Musul’daki Türk Başkonsolosluğu’nu basarak rehin aldığı vatandaşların akıbetinden endişe eden Ankara’nın açıkça örgüte karşı bir hareketin parçası olmaktan kaçındığı konuşuluyordu. 20 Eylül’de rehinelerin örgüt tarafından serbest bırakılmasından sonra ise Türkiye’nin koalisyonda daha geniş rol oynaması beklentileri artmış ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ankara’nın artık icraata geçmesini istemişti. Kerry’ye cevap veren Başbakan Davutoğlu ise, “Türkiye bir şey ispat etmek zorunda değil. Bütün meseleyi rehinelerle ilişkilendirip rehineler bırakıldığında ne yapacaksınız diye soru Türkiye gibi bir ülkeye sorulmaz. Türkiye, kendi kararını kendi verir.” açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koalisyona askeri destek de verileceğini açıklamasından sonra ise Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Türk yetkililerin ABD’de ikna edildiği iddiasını reddederek, Ankara’nın ‘kendi yol haritasını’ uyguladığını savunmuştu.