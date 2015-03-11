New York Times: Türk kaçakçılar, IŞİD tehdidiyle militanları sınırdan geçiriyor

Gaziantep’te Türk kaçakçılarla görüşen New York Times muhabirleri, tüm tedbirlere rağmen Türkiye’den Suriye’ye yabancı savaşçı akışının devam ettiğini yazdı. Gazeteye konuşan insan kaçakçıları, IŞİD’in kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattı.

Zaman'dan İhsan Denli'nin haberine göre, ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Türkiye’nin IŞİD’e katılacak yabancı savaşçılara karşı Suriye sınırında tedbirlerini artırmasına rağmen Suriye’ye sınırdan militan akışının sürdüğünü yazdı. Gaziantep’te sınıra yakın köylerde yaşayan ve geçimlerini sigara ve şeker gibi ürünleri sınırdan geçirip satmakla sağlayan Türk kaçakçılarla görüşen NYT muhabirleri, IŞİD’in ölümle tehdit ettiği kaçakçıların Türkiye’ye gelen yabancıları sınırdan geçirmeye devam ettiklerini aktardı. Batılı müttefiklerinin baskılarıyla tedbirleri artıran Ankara’nın IŞİD’e katılmak için gelen savaşçıların geçişini durdurmakta ‘yetersiz veya gönülsüz’ olduğunu belirten muhabirler Tim Arango ve Eric Schmitt, artık Türkiye’ye gelen militanların da tespit edilmemek için dikkatli davrandıklarını ifade etti. Yine gazetenin ulaştığı Türk yetkililer ise örgüte katılmak için Türkiye’ye gelen vatandaşlarının neden radikalleştiği üzerinde durmayan Batılı ülkelerin Türkiye’yi suçlamayı seçtiğini söyledi.

NYT’ye konuşan ve şimdiye kadar 200 yabancıyı sınırdan geçirdiğini anlatan Mustafa isimli kaçakçı, birkaç yıl evvel Esed’e karşı savaştıkları için El Kaide terör örgütü bağlantılı El Nusra’ya yardım ederken mutlu olduklarını söyledi. ‘Herkesi, Sünnileri bile’ öldüren IŞİD’in ise kendilerini ölümle ya da geçim kaynaklarını engellemekle tehdit ettiğini anlattı. Kimi zaman gece yarısı Suriye’deki bir IŞİD komutanının kendilerine telefon edip şehirdeki lüks bir otelde kalan bir militan adayını alarak sınıra kadar eşlik etmelerini istediğini aktaran Mustafa, bu kişileri sınırdan geçirmek için yine de ‘her zaman bir yol bulduklarını’ ifade etti. Hatta bazen kendisini tanıyan bir sınır muhafızının ‘başını öbür tarafa çevirdiğini’ savundu.

Esed rejimine karşı savaşmak için Türkiye’ye gelen yabancı savaşçıların, ayırt edici sakal ve kıyafetleriyle 2012’de sınır kasabalarında kafeleri ve caddeleri doldurduklarını aktaran NYT muhabirleri, şimdi ise daha az dikkat çekmeye çalıştıklarını, tıraş olup kot pantolon giymeye başladıklarını belirtti. Bu kişileri tespit edebilmek için Türkiye’nin elinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Türk yetkililer ise Batılı istihbarat örgütlerinin yetersiz istihbarat paylaşımından yakındı. Batılı ülkelerin özellikle Fransa’daki Charlie Hebdo saldırısının ardından Ankara’nın aldığı her türlü tedbiri yetersiz gördüğünü yazan NYT’ye konuşan bir Türk yetkili, “Son tahlilde radikalleri onlar ihraç ediyor fakat bunu Türkiye’nin problemiymiş gibi yansıtıyorlar.” sözleriyle suçlamalara tepki gösterdi.