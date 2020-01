New York Times, Türk golfüne geniş yer ayırdı

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

Dünyanın önde gelen gazetelerinden New York Times, son yıllarda Belek\'te düzenlenen uluslararası organizasyonlarla adını duyuran Türk golfünü sayfalarına taşıdı.

Türkiye Golf Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre; önümüzdeki hafta beşinci kez düzenlenecek 7 milyon dolar toplam ödüllü Turkish Airlines\'a vurgu yaparak, Türkiye\'deki golfün gelişimi ile ilgili geniş bir haber yayınladı.

Adam Schupak imzasıyla çıkan \'Türkiye\'de golfün uzun yolculuğu\' başlıklı haberde, uluslararası organizasyonların ülkedeki golfün çehresini nasıl değiştirdiğine vurgu yapıldı.

Haberde Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu\'nun 2013 yılında Tiger Woods\'un Asya\'dan Avrupa\'ya yaptığı \'kıtalararası vuruş\' ile ilgili anılarına da yer verildi. Ağaoğlu\'nun, \"Hafif rüzgarlı bir günün öğle vaktinde, İstanbul\'un simgelerinden biri olan Boğaz Köprüsü\'nde (Yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) trafik tek yönlü durdurulmuştu. Tarih 5 Kasım 2013\'ü gösterirken Tiger Woods, köprü üzerine kurulan platforma çıktı ve Asya\'dan Avrupa\'ya doğru atışını gerçekleştirdi\" sözleri gazetede yer aldı.

New York Times\'ta oldukça geniş şekilde yer bulan inceleme haberinde bu tarihi etkinliğin üzerinden dört yıl geçtiği ve Türkiye\'nin beşinci kez 7 milyon dolar toplam ödüllü Avrupa Turu Rolex Serisi organizasyonlarından Turkish Airlines Open\'a ev sahipliği yapacağı hatırlatıldı.

2000 yılından bu yana görev yapan Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu dev organizasyonun fikir babası olduğunu yazan gazete, \"Golfün gelişimi için aralıksız çalışan Ağaoğlu\'nun verdiği rakamlar bu sporun özellikle Antalya\'da nasıl bir potansiyel oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye\'de mevcut golf oyuncusu sayısı 12 bin\'e ulaşarak 2012 yılına kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Yıl sonu itibariyle toplamda golf sahası sayısı 24\'e yükselirken bunların 15\'i Belek\'te yer alıyor. 15 kilometrelik bir alanda 52 beş yıldızlı otel bulunuyor ve bu destinasyon havaalanına araçla sadece 30 dakika uzaklıkta...

2012 yılında Dünya Amatör Golf Şampiyonası\'na ev sahipliği yapan Antalya\'da, (PGA Şampiyonası birincisi Justin Thomas\'ın da yer aldığı) ABD takımı zirveye çıkmıştı. Ancak Ağaoğlu, çok daha fazlasını hayal ediyordu. Türkiye\'de üst düzey bir ayağın düzenlenebileceğine Avrupa Turu inanmıyordu ama 10-12 milyon ABD Doları arasında bir bütçe telaffuz edildiğinde ISM CEO\'su Chubby Chandler çoktan uçağa atlayıp görüşmelere başlamak için yola koyulmuştu bile.

Önce 2012\'de sekiz elit oyuncunun mücadele verdiği, teniste yıl sonu şampiyonasına benzer bir etkinlik ile dört raundluk Turkish Airlines World Golf Final gerçekleştirildi. Sonrasında bir adım daha ileri gidildi. Avrupa Turu\'nun bir ayağı hem de Tiger Woods\'un da oynayacağı bir turnuva için girişimler yoğunlaştı. Tiger Woods\'un 2.3 milyon ABD Doları katılım ücretinin yüz katı bir tanıtım, efsane Türkiye\'ye gelip köprüde vuruşu yaptığında gerçekleşmişti bile!\" sözleriyle son yıllardaki gelişimi anlattı.

New York Times\'taki haberde bu yılki Turkish Airlines Open\'da 2016 Rio Oyunları\'nın madalya alan isimleri Henrik Stenson(İsveç) ve Justin Rose(İngiltere) gibi elit isimlerin sahaya çıkacağı da hatırlatıldı.