New York Times: Trump, İran'ın büyüyen nükleer programını durdurmak için kurmaylarına saldırı seçeneklerini sordu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanlarına gelecek haftalarda İran'ın ana nükleer tesisine karşı bir hamle yapma şansı olup olmadığını sorduğu iddia edildi.

The New York Times'a konuşan kaynaklara göre geçen perşembe günü gerçekleşen toplantıda danışmanların yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Vekili Christopher C. Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de yer alıyordu.

Kaynaklara göre toplantıdaki birçok kişi İran'a füzeli bir saldırı yapılmasına karşı çıktı. Toplantıdakiler bunun Trump'ın başkanlığının son haftalarında İran'ın tesislerinin hedef alınmasının büyük bir çatışmaya yol açabileceğini söyledi.

Gazetenin aktardığına göre füzeli veya siber bir saldırı düzenlenmesine karar verilirse yüksek ihtimalle Natanz'ı hedef alacak. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun geçen çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre İran, zenginleştirilmiş uranyum stoğunu eski nükleer anlaşmanın izin verdiği limitlerin 12 katına çıkardı. Trump, 2018'de ABD'yi bu anlaşmadan çektikten sonra İran artık taahhütlere uymayacağını açıklamıştı.

NYT'ye konuşan yetkililer, Trump'ın masadakilere seçeneklerini sorduğunu aktardı. Pompeo ve Milley'nin potansiyel bir saldırının tehlikelerini anlattıktan sonra yetkililerin toplantıdan bir füze saldırısı ihtimalinin ortadan kalktığını düşünerek ayrıldığı belirtildi.

Kaynaklar, Trump'ın yine de İran'ın çıkarlarına yapılacak bir saldırı ihtimali üzerinde durduğuna inandıklarını belirtti.