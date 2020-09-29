New York Times: Trump'ı mali krizden "Çırak" şovu kurtarmış

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ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamelerine ulaşan New York Times gazetesi, "Çırak" isimli televizyon programının Trump'ı mali krizden kurtardığını yazdı.

The New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannameleri üzerine hazırladığı dosyayı yayımlamaya devam ediyor. Vergi beyannamelerine göre "Çırak" programınının başladığı dönemde Trump'ın işletmeleri 89.9 milyon dolar zarar ediyordu.

Belgelere göre Trump, 2004'ün Ocak ayında başlayan "Çırak" programından 16 senede 197 milyon dolar kazandı. Ancak NYT'nin aktardığına göre Trump ürün yerleştirme, "Çırak" programının getirdiği ün sayesinde yapılan reklam ve etkinlik anlaşmaları sayesin ek olarak 230 milyon dolar kazandı.

NYT, Trump'ın programın başarısı sayesinde Oreo ve Domino's Pizza gibi şirketlerle anlaşma sağladığını, ayrıca bu süreçte otel ruhsatları da sattığını belirtti.