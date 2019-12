-NEW YORK TIMES TEŞEKKÜR ETTİ NEW YORK (A.A) - 21.03.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), Libya'da kaybolan 4 gazetecisinin serbest bırakılmasında oynadığı rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. Gazetenin internet sayfasında çıkan haberde, NYT'nin Genel Yayın Yönetmeni Bill Keller'ın, 4 gazetecinin serbest bırakılmasından son derece memnun olduğunu ifade eden yazılı bir açıklama yaptığı bildirildi. Keller'ın açıklamasında, ''Özellikle Türk hükümetine, bizim adımıza müdahale ederek gazetecilerimizin serbest bırakılmalarını ve Tunus'a gönderilmelerini sağladıkları için minnetarız'' dediği belirtildi. Keller, Amerikalı ve İngiliz diplomatlara da hafta boyunca kendilerine yardımcı oldukları için teşekkür etti. Haberde, serbest bırakılan gazetecilerin, New York Times'ın Pulitzer ödüllü Beyrut büro şefi Anthony Şadid, savaş bölgelerinde foto muhabirliği yapan Tyler Hicks ve Lynsey Addario ile 2009'da Afganistan'da Taliban tarafından kaçırılan ve daha sonra İngiliz komandolar tarafından kurtarılan muhabir Stephen Farrell olduğu bildirildi. -MUHABİRLER TUNUS SINIRINA DOĞRU YOLA ÇIKTI Libya'da Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği tarafından teslim alınan 4 New York Times muhabirinin bir büyükelçilik görevlisinin refakatinde, büyükelçiliğe ait araçla Tunus sınırına doğru yola çıktığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, Libya'da kendisini temsil etmesi için Türkiye'ye bir nota veren ABD tarafının, New York Times muhabirlerinin kurtarılması konusunda Dışişleri Bakanlığından aracılık yapmasını istediğini, bu hukuki zemin üzerine Türkiye'nin Trablus Büyükelçisinin, Libya Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçerek bu kişilerin serbest bırakılması talebinde bulunduğunu anımsatarak, Büyükelçinin bu sabah Libya istihbarat başkanlığına gidip, muhabirleri bizzat teslim aldığını söylediler. Aynı kaynaklar, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nde bir süre misafir edilen muhabirlerin bir büyükelçilik görevlisinin refakatinde, büyükelçiliğe ait araçla Tunus sınırına doğru yola çıktığını belirttiler. New York Times, Libya'daki çatışmaları izleyen 4 muhabirinin kayıp olduğunu, gazetecilerle en son geçen salı günü iletişim kurulduğunu bildirmişti. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından yakalanan gazetecilerin serbest bırakılacağını, Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ABC televizyonuna verdiği mülakatta açıklamıştı.