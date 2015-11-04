New York Times: Şiddetle gelen zafer ile artık tüm ipler Erdoğan'ın elinde

AKP’nin yüzde 49 ile tek başına iktidar olduğu 1 Kasım seçimleri sonrası ABD’nin önde gelen gazetesi New York Times dünkü başyazısını “Erdoğan’ın şiddetle gelen zaferi” başlığıyla Türkiye’deki seçimlere ayırdı, Yazıda “Korkan seçmeni AKP’nin tarafına çeken Erdoğan’dır” ifadelerini kullanıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, New York Times gazetesinin dış politika yazarı Roger Cohen, “Erdoğan’ın şiddetle (gelen) zaferi” başlığıyla Türkiye seçimlerine dair değerlendirmede bulundu. Cohen, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisine dair “Erdoğan için farkı yaratan unsur şiddet oldu. Bu sayede ‘istikrar’ bir anda seçimlerin anahtar kelimesi haline geldi. ... Şimdi Türkiye’de tek parti yönetimi geri geldi ve tüm ipler tek bir adamın elinde” yorumunda bulundu.

Gazetede yer alan bir başka haber “Erdoğan gücünü nasıl konsolide etti?” başlığını taşıyordu. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisini zafer için nasıl konuşlandırdığı şu başlıklarla değerlendirildi: “Rakiplerin dengesini bozarak, Kürtlerle savaşı yeniden canlandırarak, medyaya baskı yaparak, Putin gibi başbanlık sırasında kullandığı güçleri Cumhurbaşkanlığı dönemine de elinde tutarak, kendine gösterişli bir saray inşa ederek, siyasi rakiplerini susturarak, sosyal medyayı şeytanlaştırarak, isyanları boğarak.”

Independent: Erdoğan’ın ülkesi

The Independent gazetesinin baş yazısında da “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmenlerin önüne “Ya ben ya kaos” seçeneği koydu” ifadeleri kullanıldı. Gazete, “Türk halkı farkında olmadan kendini bir kaosun içinde bulabilir” dedi. Gazetenin deneyimli Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn de seçimleri değerlendiren makalesinde “İster beğenin ister beğenmeyin Türkiye artık Erdoğan’ın ülkesi” başlığını kullandı.

The Tımes: Bölünme tamir edilmeli

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times “Türkiye’nin tercihleri” başlıklı başyazısında “Seçimler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı güçlü bir pozisyona getirdi. Bu gücü Türk toplumundaki bölünmeyi tamir etmek, sığınmacı krizinde Avrupa’nın partneri olmak ve IŞİD ile mücadelede güvenilir bir NATO müttefiki olmak için kullanmalı” ifadelerini kullandı.

Fınancıal Tımes: Bölerek kazanıyor

Financial Times yazarı David Gardner sezimlerle ilgil makalesinde şu ifadeleri kullandı: “Hayranlarına göre bir dev, çaresiz muhaliflerine göre bir despot olan Erdoğan yine başardı. Çatışmayı tercih ederek kumar oynadı ve kazandı. Erdoğan eskiden toplayarak zafer kazanıyordu şimdi ise bölerek. Bunun maliyeti Türkiye’ye ağır olabilir.”