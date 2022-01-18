New York Times: Rusya, Ukrayna'daki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı

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Rusya'nın Moskova ve Batı ülkeleri arasında yoğun diplomatik görüşmeler başlamadan önce Kiev'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladığı belirtildi.

New York Times'a konuşan bir Ukraynalı üst düzey güvenlik yetkilisi, çoğu Rus diplomatların eşleri çocukları olan 18 kişinin bir otobüsle Kiev'den Moskova'ya gönderildiğini ifade etti.

5 Ocak'tan birkaç gün sonra aralarında Kiev büyükelçiliği ve Lviv konsolosluğundan 30 kişinin ayrıldığı belirtildi. Güvenlik kaynağı, Rusya'nın iki diğer konsolosluğunda çalışan diplomatlara da ülkeden ayrılmaya hazırlanmalarını söylediğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerini boşaltmaya başlamasının nasıl yorumlanması gerektiği üzerine düşünüldüğü belirtildi. Ukraynalı ve ABD'li yetkililer; Rus lider Vladimir Putin'in bu kararının bir propaganda hamlesi, potansiyel çatışma için hazırlık veya aldatmaca olabileceğini belirtti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.