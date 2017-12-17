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Dünya

New York Times: Pentagon, gizli UFO araştırması yürüttü

Emekli Demokrat Senatör Harry Reid, "Bu projeyi yürüttüğüm için pişman değilim" dedi

17 Aralık 2017 13:45

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) milyonlarca dolarlık gizli UFO (tanımlanamayan uçan cisimler) araştırması yürüttüğü iddia edildi. Porjenin 2007’de başlayıp 2012’de sona erdirildiği belirtilirken, projeden az sayıda yetkilinin haberdar olduğu aktarıldı.

New York Times’ın haberine göre araştırmada yer alan belgelerde, alışılmadık seviyede hızlı hava araçları ve uçan objeler tanımlanmaya çalışılıyor.

Ancak bilim insanları, açıklanamayan durumların varlığının Dünya dışı canlılara işaret ettiği anlamına gelmediğini söylüyor. İleri Uzay Tehdidi Tanımlama Programı'nın, emekli Demokrat Senatör Harry Reid’in projesi olduğu ifade edildi. Reid, New York Times’a yaptığı açıklamada “Bu projeyi yürüttüğüm için utanç içinde ya da üzgün değilim. Daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptım” dedi.

Programın, Savunma Bakanlığına 22 milyon dolarlık bir maliyeti olduğu ve giderlerin yüksekliği sebebiyle sona erdirildiği aktarıldı. Program 2012’de bitirilse de yetkililerin olağan dışı hava fenomenlerinin ve şüpheli objelerin günlük takibini sürdürdüğü belirtildi.

Politico’ya konuşan başka bir Kongre yetkilisi ise programın, rakip olarak görülen yabancı ülkelerin teknolojik gelişimini gözlemlemek için başlatılmış olabileceğini söyledi.

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