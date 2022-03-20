New York Times: Pensilvanya Senatörlüğü'ne aday Mehmet Öz'ün Türk kökenleri, seçimlerde hedef alınıyor

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ün Türk kökenlerinin Pensilvanya Senatörlüğü'ne adaylığında tartışma yarattığını yazdı.

NYT'nin haberinde Cumhuriyetçi Parti'den Senatör olmak için adaylığını aralıkta açıklayan 61 yaşındaki Öz'ün, aynı partiden rakibi David McCormick tarafından Türk kökenleri nedeniyle hedef alındığı belirtildi.

Ünlü sağlık programı Dr. Oz Show'un sunucusu Öz'ün seçilirse Senato'ya giren ilk Müslüman olacağı fakat kendisinin seçim kampanyasında bunu ön plana çıkarmadığı ifade edildi.

Çifte vatandaşlığı eleştirildi

Yatırım şirketi Godlman Sachs'ta üst düzey yöneticilik yapan McCormick'in ocakta adaylığını açıkladığı zaman Öz'e Türk vatandaşlığından çıkmasını söylediği ve kendisini çifte vatandaşlığı nedeniyle eleştirdiği de hatırlatıldı.

Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmuştu

Öte yandan Öz, çarşamba günü yaptığı açıklamada seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmuştu. Türk vatandaşlığının seçimlerde kendisi için "dikkat dağıtıcı" olduğunu belirten Öz, rahibi McCormick'i "geçmişte Katoliklere ve Yahudilere karşı yapılan iftiralara benzer şekilde kendisine yobazca saldırdığı" gerekçesiyle de eleştirmişti.

Öz, Türkiye vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Türkiye'de Alzheimer tedavisi gören annesini olduğunu söylemişti. Gerektiğinde annesini ziyaret etmek istediğini belirten Öz, annesinin sağlık durumuyla ilgili karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak istediğini de ifade etmişti.

NYT, McCormick'in adaylığını açıklamadan kısa süre önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret ettiğini, bu görüşmede McCormick'in eşi Powell McCormick'in Öz'ün başörtüsü takan kişilerle bir fotoğrafını gösterdiği iddia edildi.

Görüşmeye dair bilgisi bulunan 4 kişiye dayandırılan bu iddiaya göre söz konusu fotoğraf medyaya hiç yansımadı. NYT, bu kişilerden aldığı bilgilere göre McCormick'in Trump'la görüşmesinde Müslüman geçmişi nedeniyle Öz'ün Pensilvanya'da siyasi anlamda zayıflık yaratacağını söylediğini öne sürdü.

McCormick ise bu iddiaları reddederek görüşmede Trump'la sadece Öz'ün Türk kökenleri hakkında fikir alışverişi yaptıklarını savundu.

"4 çocuğum da Hristiyan"

Öz, ABD'deki muhafazakar haber sitelerinden Washington Examiner'da ocakta kaleme aldığı bir yazıda "laik bir Müslüman olarak yetiştirildiğini" ve 4 çocuğunun da Hristiyan olduğunu ifade etmişti.

Haberde Öz'ün de adaylığını açıklamadan önce kasımda Trump'la telefonla görüştüğü, daha sonra da Trump'ın daveti üzerine çarşamba günü eşi Lisa Öz'le birlikte yemek yedikleri belirtildi.

Her iki adayın da Trump'ın desteğini almak istediği fakat eski ABD Başkanı'nın ihtiyatlı davrandığı ifade edildi.

Danışmanlarına göre Trump'ın iki adayın da yarışını yakından takip ettiği fakat şimdilik olup biteni kenardan izlemeyi tercih ettiği aktarıldı.

Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya'daki kolunun eski başkanı Rob Gleason, Trump'ın desteğinin "kafa kafaya giden bir seçimin gidişatını değiştirebileceğini" söyledi.

ABD tarihinde şimdiye dek çifte vatandaşlığı olan bir Senatör görev yapmadı. Teksas Senatörü Ted Cruz ise Kanada vatandaşlığı olduğunu öğrenmesi üzerine 2014'te bunu iptal etmişti.