New York Times muhabiri, laboratuvara götürdü; Subway'in ton balıklı sandviçlerine ton balığı DNA'sına rastlanmadı

New York Times aracılığıyla yürütülen bir laboratuvar çalışması, fast-food zinciri Subway'in ton balıklı sandviçlerinde ton balığı DNA'sına rastlanmadığını gösterdi.

The New York Times'tan bir muhabir, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan üç Subway restoranından çok sayıda ton balıklı sandviç alarak balık testi laboratuvarına götürdü. Araştırmacılar, sandviçlerde ton balığı DNA'sıa rastlamadı.

Laboratuvardan bir sözcü, "Buradan iki sonuç çıkabilir. Ya çok ağır işlemden geçtiği için tespit edilemiyor ya da içine ton balığı koyulmuyor" dedi.

ABD'nin California eyaletinde ocak ayında iki müşteri, sandviçlerinde ton balığına rastlamadıklarını söyleyerek dava açmıştı.