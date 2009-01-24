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Ekonomi

New York Times kendi binasında kiracı olacak

Mali açıdan zor günler geçiren New York Times, merkez binasının 19 katını 225 milyon dolara satmaya hazırlanıyor.

24 Ocak 2009 02:00

Küresel kriz nedeniyle mali açıdan zor günler geçiren ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), Manhattan’daki merkez binasının 19 katını 225 milyon dolara satmaya hazırlanıyor.

Times Company, Manhattan’ın merkezindeki 8’inci Cadde’de bulunan 52 katlı binanın satışıyla ilgili olarak gayrimenkul yatırım şirketi W. P. Carey & Company ile görüşüyor. Geçtiğimiz günlerde de Meksikalı milyarder Carlos Slim, 250 milyon dolara bir anlamda ABD’li gazeteye ortak olmuştu. Slim’e hisse senedine dönüşebilen tahvil satan NYT, bu kaynağı borçlarını kapatmak için kullanacağını açıklamıştı.

Mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan binanın yüzde 58’inin NYT’ye ait olduğu belirtiliyor. 2007 yılında tamamlanarak faaliyete geçen binanın diğer ortağı ise yüzde 42 ile inşaat şirketi Forest City Ratner. NYT tarafından yapılan açıklamada, 19 kat için satış fiyatının 225 milyon doları bulabileceği belirtilerek, "Görüşmeler halen devam ettiği için satış konusunda daha fazla bilgi veremeyeceğiz" denildi.

Satıp, kirada kalacak

10 milyar dolarlık gayrimenkul varlığını yöneten W. P. Carey şirketi tarafından ise bir açıklama yapılmadı. NYT ile W. P. Carey satıp yeniden kiralama anlaşması imzalanacak. NYT ile W. P. Carey arasındaki anlaşmaya göre gazetenin halen kullandığı 19 kat satılacak. NYT sattığı bu katları W. P. Carey’den yeniden kiralayıp kullanmaya devam edecek. 10 yıllık süre sonunda ise NYT, 19 katı geri satın alma hakkına sahip olacak. NYT satıştan elde ettiği gelirle borçlarını ödeme fırsatı yakalayacak. Bu katların sahibi olacak W. P. Carey, genel giderleri ile emlak vergisini ödemek zorunda kalacak.

NYT’nin uzun vadeli borçlarının 1.1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Tribune, Chicago Cubs’ı 900 milyon dolara satıyor

ABD’de Los Angeles Times, Chicago Tribune gibi birçok gazetenin yanı sıra TV kanallarını da bünyesinde barındıran Tribune Company, Chicago’nun beysbol takımı Cubs’ı 900 milyon dolar karşılığında milyarder Ricketts Ailesi’ne satmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay iflastan korunma için başvuruda bulunan Tribune Co.’nun 2007 yılında satışa çıkardığı Cubs takımı için Ricketts ile Utay aileleri teklif vermişti. Tribune Co. Ricketts’ın 900 milyon dolarlık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

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