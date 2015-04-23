New York Times 'Kadınlar Pazarı'nda!

New York Times gazetesinin seyahat eki geçtiğimiz hafta 12 Avrupa kentinin favori, sıradışı özelliklere sahip caddelerini seçti.

Paris’te her şeyi bir arada bulabileceğiniz Rue de Charonne, Bern’de muhteşem kent manzarasıyla Grosser Muristalden, Berlin’de İkinci Dünya Savaşı’nın bombalarından kurtulmuş 19.yüzyıl mimarisiyle Rüdesheimer Strasse, San Sebastian’da Bask mutfağının en özgün restoranlarıyla Calle 31 de Agosto, Milano’da günün en sakin, gece hayatının en renkli aktığı Ripa di Ticinese, Londra’da antikacıları ve eskicileriyle Pimlico Road, Lisbon’da trafiğe kapalı eğlence ve alışveriş caddesi Rua Nova do Carvalho ve İstanbul’da İtfaiye Caddesi’ne yer verdi. İtfaiye Caddesi’ni Susanne Fowler kaleme aldı. İşte Fowler’in "İtfaiye Caddesi" başlıklı yazısı:

Roma İmparatorluğu’nun taş kemerlerinin gölgesindeki anıtsal Bozdoğan Kemeri’nin olduğu İtfaiye Caddesi, tüm İstanbul’un sürekli değişim içinde olan koşuşturmacasından ve trafiğinden uzakta bulunuyor.

Yıllar önce, özellikle Güneydoğu Anadolu’dan gelen Kürtler Fatih semtinde beş blok uzunluğunda, büyük ölçüde yaya alanı çevresinde kasap dükkanları, baharatçılar ve kafeler açmışlar.

Bu alanın bulunduğu yerin neden Kadınlar Pazarı olarak adlandırıldığı bilinmese de bazıları Osmanlı döneminde kadın köle pazarı olarak kullanıldığını düşünüyor. Bazıları ise genellikle kadınların gıda ve ev alışverişleri için bu bölgeyi kullandıkları için bu adın verildiğini söylüyor.

Tüm bu alışveriş yapanların dışında bir de kemerlerin altında taburelerde oturup çay içen gençler bulunuyor. Sıralar boyunca yaşlı adamlar başlarında tığ işli sarıklarla Hüsambey Tezgahçılar Camii’nin önünde oturdukları bankları ısıtıyor. Bu sırada da sokak satıcıları mumbar dolması yapılmak için hazırlanan kuzu bağırsaklarını satıyorlar. Nar, ceviz ve kuru incir ise diğer satılanlar arasında...

Meydanın diğer ucunda, kemerlerin yanında bir dükkan çam, kestane, yonca gibi çeşitli türlerde bal satarken diğer uçta, Haliç’e doğru ise baharatçılar adeta değerli taşlar gibi sarkan kurutulmuş patlıcanları ve biberleri sergiliyorlar. Yine aynı yerde kırmızı pul biberin yarım düzine kadar türünü, haşhaş ve vişne tohumları ile mahlep tozundan yapılan baharatları bulabilirsiniz.

Meydan ayrıca öğlen yemekleri için harika bir yer. Ofis çalışanları büryan kebabı servis eden lokantaları tıka basa dolduruyor. Burada tandırda pişmiş, kurutulmuş kekik ve ekşimsi sumak ve yanında pide ekmekle büryan kebap ve köpük halinde getirilmiş tuzlu yoğurt içeceği sunuluyor. Bir sonraki hamleniz ise metal bir tabağın ortasında önünüze gelen peynir, tatlı şurubun sarı renk alana ve üzeri kızarana dek pişirilerek yapılan künefe yemek olmalı...