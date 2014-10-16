New York Times: IŞİD kimyasal silaha sahip olabilir

New York Times gazetesi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından kontrol edilen topraklarda bulunan kimyasal silah stoklarının örgütün eline geçebileceğini ileri sürdü. İddiaya göre ABD Irak'ta bulunan kimyasal silahların varlığını örtbas etti.

Araştırmaya göre, Amerikan askerleri 2003 yılında Irak'ın işgali ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra 5 bin kimyasal savaş başlığı ya da bomba bulduğunu bildirdi.

2004 ve 2011 yılları arasında en az 17 ABD asker ve yedi Iraklı polis memuru sinir gazı veya hardal gazı kimyasallarına maruz kaldı. Ancak bu kişiler Pentagon tarafından herhangi bir yaralanmayı önemsememeye teşvik edildi.

Irak'ın kimyasal silah depolarını ayrıntıları, Irak ve ABD yetkilileri, redakte edilen istihbarat belgeleri ve askerler ile görüşmeler sayesinde yeni ortaya çıktı.

Eski bir İngiliz komutan da "IŞİD kirli bomba yapımında kullanılacak kimyasallara erişebilir" diyor. Eski albay Hamish de Bretton-Gordon'ın uyarısı, hardal ve sarin gazı ile dolu iki büyük stokun güvenli halde olmadığının ortaya çıktığı bir sıraya rastlıyor.

İngiliz ordusunun kimyasal ve nükleer silahları koruma güçlerinin eski komutanı, IŞİD'in kirli bomba yapma kapasitesine sahip olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Zehirli gazla dolu mermilerin IŞİD tarafından kontrol edilen bölgelerde korumasız halde saklandığı ortaya çıktı.

İngiliz eski albay IŞİD'in Suriye'de kimyasal silah kullanmaya kararlı olduğunu gösterdiğini ve Irak'taki ilerlemesi sayesinde bu tür silahlara ulaşabilir halde olduğunu söylüyor.