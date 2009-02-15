New York Times, İshak Alaton ile röportaj yaptı

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, işadamı İshak Alaton ile yaptığı röportajı yayınlayarak, Alaton'un "Türkiye'nin kabuk değiştirdiği ve Türkiye'nin, demokrasinin değerlerini sindirmiş açık bir toplum olduğu" yönündeki görüşlerine yer verdi.



Gazetenin İstanbul muhabirlerinden Sabrine Tavernise tarafından yapılan röportajda, Türkiye'nin önde gelen işadamlarından 81 yaşındaki İshak Alaton'un, son zamanlarda "Türkiye'nin kabuk değiştirdiğini, kendisinin de bunun bir parçası olmak istediğini ve insanların zihinsel tavırlarında fevkalade bir değişim olduğunu" söylediğini yazdı.



Röportajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine her zaman iyi davrandığını ve Türkiye'de antisemitizm engeline takılmadan "sıfır"dan başlayıp bugün Alarko Grubu'nu kurduğunu anlatan Alaton, Musevi asıllı olduğu için hiçbir zaman toplumundan dışlanmış gibi hissetmediğini söyledi.



Alaton'un, "Türkiye'de güzel bir yaşamım oldu" sözlerine yer veren gazete, Türkiye'nin, bölgesinde son derece canlı bir demokrasi olduğunu ve ülkenin 1940'larda merkezi bir ekonomik yapıya sahip tek parti iktidarıyla yönetilen zamanlardan bu yana çok yol aldığını yazdı.



Röportajın sonunda, İslami yönetimin Türkiye'ye gelme olasılığı olup olmadığının sorulması üzerine ise gazete, Alaton'un bu görüşleri paylaşmadığını bildirdi. "Bunun için fazlasıyla açık bir toplumuz" diye konuşan Alaton, kimi çevrelerin bunu bir korku unsuru olarak kullanmak istediklerini anlattı.



Türkiye'de demokrasi yolundaki değişimin kademeli geliştiğini yazan gazete, haberin sonunda Alaton'un, "Demokratik değerlerimizi sindirmeyi başardık" sözlerine yer vererek, Alaton'un, Türkiye ile ilgili olarak son derece umutlu olunması gerektiğini söylediğini yazdı.





