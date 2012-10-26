New York Times internet sitesine Çin'den erişim engeli

New York Times tarafından verilen, Çin Başbakanı Wen Jiabao'nun akrabalarının servet birikimini konu alan araştırma haberinin yayınlanmasıyla internet sitesine Çin'den erişimlerin engellendiğini bildirdi.

Gazetede yer alan haberde Wen'in ailesine mensup kişilerin toplam servetinin en az 2 milyar 700 milyon civarında olduğu ve bu varlığa emlak, sigortacılık ve inşaat şirketleri hisselerinin de dahil olduğu belirtildi.

Büyük servet

New York Times'ın yer verdiği haberde, "Wen Jiabao'nun liderliği döneminde, oğlu, kızı, küçük kardeşi ve kayınbiraderi de dahil birçok akrabası, olağanüstü zenginleştiler" ifadesinin kullanıldığı söyleniyor.

Gazetede, birçok akrabanın isminin, çeşitli düzeylerde ortaklıklar ve arkadaşlar, çalışma arkadaşları ya da iş ortakları yoluyla edinilen yatırım araçlarının arkasına gizlendiği ifade edilmekle birlikte, ailenin yatırımlarının da bir çok sektöre yayıldığına da dikkat çekiliyor.

New York Times, 2004 yılında Wen Jiabao'nun gözetimindeki bir devlet kuruluşu tarafından yapılan reformlardan faydalanan Ping An adlı bir sigorta şirketini örnek gösteriyor.

Wen ailesi, tanıdıkları ve iş arkadaşlarının denetimindeki ortaklıkların, 2004 yılındaki reformla piyasada serbest dalgalanmaya bırakılmadan önce şirket hisselerinin çoğunu ele geçirdiğini ve 2007 yılında şirkette 2 milyar 200 milyon dolarlık hisse sahibi olduklarını yazarken, 1992- 2012 tarihleri arasındaki kayıtlarında dayanan soruşturmalarla ilgili yorum yapmaktan kaçındıkları belirtiliyor.



Wen şahsi çıkar sağladı mı?



Gazete, hisselerin hiçbirinin Wen'in adına olmadığını ve Wen'in, akrabalarının hisselerini etkileyen bu kararlardan şahsen çıkar sağladığına ya da Wen'in akrabalarının, yatırımlarda kayırıldığına dair kanıt bulunamadığını da ifade ediyor.

Bu yılın Haziran ayında Bloomberg tarafından Cumhurbaşkanı adayı Xi Jinping'in akrabalarının mali durumuna ilişkin bir haber dosyası yayımlanmış, haberde Xi'nin yakınlarının herhangi bir yolsuzluğa karıştığına dair bir kanıt bulunmadığının belirtilmesine rağmen, Bloomberg sitesine Çin'den erişim engellenmişti.

Wen yaklaşık 10 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor ve 8 Kasım tarihinde yönetim değişikliği süreci içersinde görevden çekilmesi tahmin ediliyor.

New York Times gazetesinin bir sözcüsü, internet sitelerine Çin'den erişime konulan engellerin en kısa sürede kaldırılmasını umduklarını belirtti. Ayrıca Çin'deki Twitter benzeri platformlarda da Wen Jiabao ve New York Times sözcükleriyle arama yapılması engellendiği bildirildi.