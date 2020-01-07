New York Times: Hamaney talimat verdi, İran'ın ABD saldırısına yanıtı açık ve orantılı olacak

T24 Dış haberler

New York Times, ABD'nin Cuma günü Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından acil toplanan İran Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in katıldığını iddia etti. Bu toplantıda, ABD'nin operasyonuna nasıl bir tepki verileceğinin konuşulduğu ifade edildi.

Toplantı hakkında bilgi sahibi olan üç kaynağın aktardığına göre Hamaney verilecek karşılığın açık bir şekilde İran güçleri tarafından yapılmasını ve ABD çıkarlarının hedef alınmasını istedi. Hamaney, konseydekileri verilen karşılığın orantılı olması konusunda uyardı.

NYT'den Farnaz Fassihi ve David Kirkpatrick Tahran'ın geçmişte bölgedeki operasyonları için "proxy" güçleri kullandığını hatırlatırken, Hamaney'in "kaybettiği yakın dostu için" bu önlemlerden vazgeçmeyi göze aldığı değerlendirmesinde bulundu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhan bugün yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık 13 intikam senaryosu üzerinde çalıştığını söyledi.

Tahran'daki birçok üst düzey yetkili isim, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam vurgulu açıklamalar yapmıştı.