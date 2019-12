New York Times gazetesi iflasın eşiğinde

İnternet olumsuz etkiledi

Manhattan’daki 57 katlı binasıyla Amerika’nın en saygın gazetelerinden biri olan The New York Times, kredi krizinin ve gücü giderek artan online medyanın son mağduru oldu. Sektör kötü bir yıla hazırlanırken hakkında iflas edebileceği yönünde söylentiler dolaşan New York Times, krize borç batağında, yeni binanın artan maliyetleri altında yıpranır durumda ve dünyanın en pahalı haber organizasyonu olarak yakalandı.İnternet tirajlarını olumsuz yönde etkilerken, resesyonun da eklenmesiyle ilan gelirleri büyük ölçüde düşen gazete ön sayfaya ilan almama prensibini çiğnemek zorunda kaldı. Mayıs ayında 400 milyon dolarlık borç ödemek zorunda olan New York Times’ın, şu an sadece 46 milyon dolarlık nakiti bulunuyor. İngiliz Observer gazetesi, bankalardan kredi kullanmak konusunda zorlanması beklenen New York Times’ın, beyzbol takımlarındaki hisselerini elden çıkartarak sorunu aşmaya çalışabileceğini de belirtiyor.Vanity Fair’in yazarı Michael Wolff da, New York Times için durumun bundan sonra artık, bugünden daha iyi olamayacağına dikkat çekiyor ve "Şu an iyimser olunabilecek bir durum bile yok" diyor. Gazetenin yöneticileri ise durumun düzeleceği yönündeki iyimser tahminlerini sürdürüyor. New York Times Başkan Yardımcısı Catherine Mathis, "Kredi veren kuruluşlarla görüşüyoruz. Borcun ödenme zamanı gelince, bizim istediğimiz koşullar üzerinde yeniden anlaşabileceğimizi düşünüyoruz" diyor.Hisse satmak yetmezAristokrat Ochs-Sulzberger Ailesi’ne ait olan The New York Times’ın, Boston Globe ve Boston Red Sox beyzbol takımlarında hisseleri bulunuyor. Ancak analistler, bu hisselerin satılması durumunda bile borcun sadece bir nebze azalacağına dikkat çekerek, "Problemin ilacı hisse satışı olamaz" mesajı veriyor. zor durumuna karşın New York Times gibi bir gazetenin yok oluşu ihtimali analsitlere hálá fantastik bir fikirmiş gibi geliyor.’in son çeyreği için yine milyarlarca dolarlık zarar açıklaması beklenen Citigroup, ABD hükümetinden "Yönetim Kurulu’nu lağvet" baskısı gelmeye başladı. CEO Vikram Pandit ve Başkan Winfried Bischoff’un koltuğu baskı nedeniyle tehdit alırken banka, "Yönetimden memnunuz. Böyle bir değişklik düşünmüyoruz" dedi.nin 20 Ocak’ta göreve başlayacak yeni Başkanı Barack Obama’yla birlikte ABD ’nin SPK’sı SEC’in ilk kadın Başkanı sıfatını kazanacak olan Mary L. Schapiro’nun iki kurumun birleşmesini hızlandırmak için yanıltıcı raporlar hazırlamaktan dolayı iki kez suçlandığı ortaya çıktı.Başbakanı Gordon Brown, ekonomik krizle baş gösteren yüksek işsizliğin önlenebilmesi ve 500 bin kişiye iş alanı açılması için hazırlanan planı açıkladı. İngiliz hükümetinin planına göre, her bir işsizin eğitimi ve iş sahibi yapılması için işverene işsiz başına 2500 sterlin ödenmesi öngörülüyor.