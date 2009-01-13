New York Times gazetesi iflasın eşiğinde

Tirajda internet darbesi yiyen ABD’nin en saygın gazetelerinden New
York Times, krizde reklam gelirlerinin de büyük ölçüde düşmesi üzerine
400 milyon dolarlık borçla köşeye sıkıştı. Manhattan’da 57 katlı binası
olan şirket hakkında iflas söylentileri çıktı.
Manhattan’daki 57 katlı binasıyla Amerika’nın en saygın
gazetelerinden biri olan The New York Times, kredi krizinin ve gücü
giderek artan online medyanın son mağduru oldu. Sektör kötü bir yıla
hazırlanırken hakkında iflas edebileceği yönünde söylentiler dolaşan
New York Times, krize borç batağında, yeni binanın artan maliyetleri
altında yıpranır durumda ve dünyanın en pahalı haber organizasyonu
olarak yakalandı. İnternet olumsuz etkiledi
İnternet
tirajlarını olumsuz yönde etkilerken, resesyonun da eklenmesiyle ilan
gelirleri büyük ölçüde düşen gazete ön sayfaya ilan almama prensibini
çiğnemek zorunda kaldı. Mayıs ayında 400 milyon dolarlık borç ödemek
zorunda olan New York Times’ın, şu an sadece 46 milyon dolarlık nakiti
bulunuyor. İngiliz Observer gazetesi, bankalardan kredi kullanmak
konusunda zorlanması beklenen New York Times’ın, beyzbol takımlarındaki
hisselerini elden çıkartarak sorunu aşmaya çalışabileceğini de
belirtiyor.Yeniden yapılandırırız
Vanity
Fair’in yazarı Michael Wolff da, New York Times için durumun bundan
sonra artık, bugünden daha iyi olamayacağına dikkat çekiyor ve "Şu an
iyimser olunabilecek bir durum bile yok" diyor. Gazetenin yöneticileri
ise durumun düzeleceği yönündeki iyimser tahminlerini sürdürüyor. New
York Times Başkan Yardımcısı Catherine Mathis, "Kredi veren
kuruluşlarla görüşüyoruz. Borcun ödenme zamanı gelince, bizim
istediğimiz koşullar üzerinde yeniden anlaşabileceğimizi düşünüyoruz"
diyor.
Hisse satmak yetmez
Aristokrat
Ochs-Sulzberger Ailesi’ne ait olan The New York Times’ın, Boston Globe
ve Boston Red Sox beyzbol takımlarında hisseleri bulunuyor. Ancak
analistler, bu hisselerin satılması durumunda bile borcun sadece bir
nebze azalacağına dikkat çekerek, "Problemin ilacı hisse satışı olamaz"
mesajı veriyor. zor durumuna karşın New York Times gibi bir gazetenin
yok oluşu ihtimali analsitlere hálá fantastik bir fikirmiş gibi
geliyor. Citigroup’a ’yönetimi değiştir’ baskısı2008
’in son çeyreği için yine milyarlarca dolarlık zarar açıklaması beklenen Citigroup, ABD
hükümetinden "Yönetim Kurulu’nu lağvet" baskısı gelmeye başladı. CEO
Vikram Pandit ve Başkan Winfried Bischoff’un koltuğu baskı nedeniyle
tehdit alırken banka, "Yönetimden memnunuz. Böyle bir değişklik
düşünmüyoruz" dedi.Yeni SEC Başkanı’nın iki suç dosyası çıktıABD’
nin 20 Ocak’ta göreve başlayacak yeni Başkanı Barack Obama’yla birlikte ABD
’nin
SPK’sı SEC’in ilk kadın Başkanı sıfatını kazanacak olan Mary L.
Schapiro’nun iki kurumun birleşmesini hızlandırmak için yanıltıcı
raporlar hazırlamaktan dolayı iki kez suçlandığı ortaya çıktı. İngiltere her işsize 2500 sterlin verecekİNGİLTERE
Başbakanı
Gordon Brown, ekonomik krizle baş gösteren yüksek işsizliğin
önlenebilmesi ve 500 bin kişiye iş alanı açılması için hazırlanan planı
açıkladı. İngiliz hükümetinin planına göre, her bir işsizin eğitimi ve
iş sahibi yapılması için işverene işsiz başına 2500 sterlin ödenmesi
öngörülüyor.