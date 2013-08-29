New York Times: Esad'ın saldırıyı gerçekleştirdiğinin kanıtı nerede

ABD'nin en etkili gazetesi New York Times'ın bugünkü başyazısında Washington'ın önümüzdeki günlerde düzenlemeyi planladığı Suriye operasyonu sert bir dille eleştirildi.

"Suriye'de daha fazla cevaba ihtiyaç var" başlıklı yazıda, "Şişirilmiş tehditlere ve hızlanan askeri hazırlıklara karşın Başkan Barack Obama henüz Suriye'ye yönelik askeri operasyon konusunda ikna edici bir hukuki ve stratejik savunma ortaya koyabilmiş değil. Geçtiğimiz hafta yüzlerce sivili öldüren kimyasal silah saldırısına karşı bir çeşit uluslararası yanıt verilmesi gerekse de Obama henüz bu yanıtın kimyasal silahların gelecekteki kullanımını nasıl caydırabileceğini açıklamadı" yorumu yapıldı.

Gazete operasyonla ilgili en önemli sorunun da altını çizdi: "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın saldırıyı gerçekleştirdiğinin kanıtı nerede?"

Yazıda ABD'li, İngiliz, Fransız ve Türk yetkililerin saldırı konusunda Esad'ı suçlamak yönünde tereddüt etmediği ve Suriye rejiminin kimyasal silahlarını kontrol edemediği düşünüldüğünde bu durumun olası olduğu da ifade edildi.

Ancak iddiayı destekleyen bir kanıt olmadığının altı çizilerek, "Eğer Obama yönetiminin elinde böyle bir kanıt varsa hemen kamuoyuyla paylaşılmalı. Amerika'nın Irak'taki büyük başarısızlığı düşünüldüğünde kanıtlarla ilgili standartların şu an çok yüksek. Aynı zamanda Suriye'de kurbanlardan örnekler alan ve görgü tanıklarıyla görüşen Birleşmiş Milletler denetçilerinin ulaştığı sonuçları da duymak istiyoruz. Dün de Suriye hükümeti geçtiğimiz hafta yaşanan ve daha önce açıklanmayan üç kimyasal saldırıyla ilgili isyancıları suçlayarak ortalığı biraz daha bulandırdı. Bu iddialar da soruşturulmalı" denildi.