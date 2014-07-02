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Dünya

New York Times: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması bölünmeyi derinleştirebilir

New York Times, Başbakan Erdoğan'ın danışmanlarının çok daha güçlü bir cumhurbaşkanı olabilmesi için şimdiden gerekli zemini hazırladıklarını belirtti

02 Temmuz 2014 11:49

The New York Times gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, temsil ettiği dindar kesimlerle, liberaller, milliyetçiler ve kentli Türklerden oluşan muhalefet arasındaki bölünmenin derinleşebileceği yorumunda bulundu.

Gazete, seçildiği takdirde sembolik bir rolü olan cumhurbaşkanlığını güçlü bir pozisyona çevireceğini belirttiği Erdoğan’ın, partideki kontrolünü sürdürmesi ve Başbakanlık makamını da konrtol edebilmesi durumunda gücünü artıracağını yazdı.

Cihan'da yer alan habere göre, Erdoğan’ın başkanlık sistemine geçmek için Anayasayı değiştirmeye çalıştığını ancak bunun için yeterli desteği bulamadığını belirten New York Times, danışmanlarının çok daha güçlü bir cumhurbaşkanı olabilmesi için şimdiden gerekli zemini hazırladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün siyasi geleceğinin hala ucu açık bir soru olduğuna işaret eden gazete, önümüzdeki yıl başbakan adayı olarak belirebileceği ifadelerini kullandı. Gazete, buna rağmen analistlerin, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiği taktirde başbakanın kim olacağı sorusunun çok az önemseneceğini söylediğini kaydetti.

Central Asia-Caucasus Institute uzmanlarından Syante E. Cornell, gazeteye yaptığı açıklamada, "Erdoğan’ın başbakan ya da cumhurbaşkanı olması çok fazla bir şey değiştirmez. Zira, istediği sonucu almasını sağlayacak bir hükümet kompozisyonu oluşturabileceği gücü kendi elinde topladığı bir 'Erdoğan sistemi' kurdu." değerlendirmesinde bulundu.

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