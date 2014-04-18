New York Times: Erdoğana karşı boyun eğme Twitter!

Amerikan gazetesi New York Times, Twitter yönetimine kullanıcılarının bilgilerini vermeyip ‘Türk yetkililere direnme‘ çağrısında bulundu.

Gazete, 17 Aralık sonrası başlayan sosyal medya tartışmasını ‘Türkiye’nin Twitter’la savaşı‘ başlığıyla başyazısına taşıdı. Diken.com.tr'de yayımlanan haberde yolsuzluk iddialarının YouTube ve Twitter üzerinden duyulduğunun vurgulandığı yazıda öne çıkan bölümler şöyle:

‘Erdoğan göz korkutmaya kararlı’

- Twitter’ı ‘başbelası’ diye niteleyen Türkiye’nin kavgacı başbakanı Tayyip Erdoğan kullanıcıların gözünü korkutmaya kararlı görünüyor.

- Twitter, bazı mesajların dünyanın geri kalanında görülebilse bile Türkiye’de engellenmesini kabul etti. Şirket, kullanıcıları hakkındaki bilgileri Türk yetkililerle paylaşıp paylaşmayacağı konusundaysa açıklama yapmadı. Twitter geçmişte bazı durumlarda kullanıcılarının bilgilerini açık etmeyi reddetti; bazı vakalardaysa mahkeme kararları uyarınca bilgiyi paylaştı.

‘Twitter her talebi yerine getirmiyor’

- Şirketin yarı yıl şeffaflık raporuna göre, 2013′ün son altı ayında bir dizi hükümetten, çeşitli hesapların bilgilerinin paylaşılması için 1410 talep geldi. Twitter bu taleplerin yarısına yanıt verip kullanıcı bilgilerinin en azından bir kısmını paylaştı. Türkiye’den 10′dan az talep geldi; ABD’yse 833 istekte bulundu.

‘Hükümetin talebi siyasi’

- Eğer Türkiye hükümeti Twitter’ı kullanıcılarının kimliklerini ifşa etmeye zorlarsa, şirket buna kesinlikle güçlü bir biçimde karşı koymalı. Zira hükümetin talebinin siyasi olduğu açık. Bu tür taleplere boyun eğmek, Erdoğan’ın ekmeğne yağ sürmek demek.

‘Muhalifleri cezalandırmak yaygın bir uygulama’

- Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre, Türkiye ‘dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi‘ ve 1 Aralık 2013 tarihinde, 40 gazeteci hapisteydi. Bu kişilerin büyük çoğunluğu terör ve devlete karşı suç işlemekle itham ediliyor ki bu suçlamalar çoğunlukla muhalifleri susturmak ve cezalandırmak için kullanılıyor.

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