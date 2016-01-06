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New York Times: Erdoğan zaten özgürlüğü çiğnemeye hevesli otoriter bir liderdi ama Hitler örneği şoke etti!

"Erdoğan'ın saygı duyulan bir lider olduğu günler çok uzakta"

06 Ocak 2016 15:29

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, bugünkü New York baskısında Türkiye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği bir analiz-haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Hitler Almanyası’ benzetmesinden bahsedilirken, “Bu şok edici sözler bir dünya liderinden geldi. Hem de demokrasi diye geçinen NATO üyesi bir ülkenin liderinden. Dünyadan kınama yağınca ise Erdoğan’ın ofisi lafı çevirip, sözlerin ‘medya tarafından çarpıtıldığını‘ ileri sürdü. Ancak Erdoğan’ın zaten insan hakları, hukukun üstünlüğü, siyasi özgürlükler ve basın özgürlüğünü çiğnemeye hevesli bir otoriter lider olarak rahatsız edici bir geçmişi var” ifadesini kullandı.

Başyazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  beslediğini söylerken “ Erdoğan, çoğunluğu Müslüman olan demokratik bir ülkenin saygı duyulan lideri ve bölgedeki güvenilir bir partner olarak sayıldığı günlerden çok uzakta” denildi.

Diken'de yer alan çeviriye göre "Erdoğan, bir çizgiyi daha aştı" başlıklı başyazının devamı şöyle:

Muhafazakar ve milliyetçi AKP’nin kasımdaki kritik seçimi kazanmasının ardından nasıl davranacağına dair artan korkular şimdi yanıt buldu. Erdoğan, seçimden önce PKK’nın iki yıllık ateşkesi pervasızca bozma kararını kullanarak savaşını sürdürdü. Erdoğan daha sonra da parlamentoya girmek için barajı geçen HDP’nin peşine düştü. Ordu, güneydoğudaki Kürt kentlerini acımasızca topa tutarken Türkiye’nin müttefiki ABD ve Avrupa utanmazca duruma sessiz kaldı. İlçelerin de hedef olduğu bombardımanlar sonucu 2015’in başından bu yana 3 bin 100 Kürt militan ve sayısı bilinmeyen sivil öldürüldü.

 

Kürtleri ezmek istiyor

 

Ancak son olarak Erdoğan’ın başbakanı Ahmet Davutoğlu da HDP’yi örgütün bir uzantısı olarak gördüğünü ve ‘ciddi ve samimi‘ olana kadar liderleriyle görüşmeyeceğini açıkladı – ne anlama geliyorsa artık. Eğer Erdoğan sürdürülebilir bir barış isteseydi HDP’yle konuşurdu. Ancak Erdoğan bunu yerine Kürtleri hem siyasi arenada hem de Demirtaş’ın Kürtler için öz yönetim talebini ihanetle suçlayarak savaş alanında ezmek istiyor.

 

Türkiye’deki Kürtlerin çoğu barış içinde yaşamak istiyor

 

PKK’nın bazı unsurları ‘terörist’ olarak nitelendiriliyor ve kesinlikle öyle sayılması gerekiyor. Suriye’deki savaştan etkilenen gençlik yapılanmasıyla birlikte örgüt, özerklik ilanları yaparken öz yönetim için mücadele etmeye başladı. Erdoğan şüphesiz ki Kürtlerin Irak ve Suriye’de olduğu gibi toprak elde etmesinden korkuyor. Ancak Türkiye’deki Kürtlerin çoğu barış içinde yaşamak istiyor. Kendi kendini yönetme arzularının derecesi müzakere masasında tartışılabilecek seviyede.

 

Erdoğan saygı duyulan bir lider olmaktan çok uzakta

 

Erdoğan daha büyük bir otonominin sadece şiddet yoluyla elde edilebileceği sonucuyla daha fazla insanı radikalleştiriyor. Bu arada IŞİD’e karşı yürütülen büyük savaşı görmezden gelen Erdoğan, bölgedeki gerilimi beslemeye devam ediyor. Erdoğan, çoğunluğu Müslüman olan demokratik bir ülkenin saygı duyulan lideri ve bölgedeki güvenilir bir partner olarak sayıldığı günlerden çok uzakta."

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