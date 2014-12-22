New York Times: Erdoğan, diktatör parodilerinden fırlamış gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 1,4 milyar lira harcanarak, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı dünya medyasının gündeminden düşmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mahkeme kararlarına rağmen yapılan sarayı, son olarak New York Times gazetesinde yayımlanan bir makaleye konu oldu.

New York Times'da, Türkiye'de yaşayan gazeteci Andrew Finkel'in imzasıyla yayımlanan makalede Erdoğan, İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen’in parodilerindeki hükümdarlardan birine benzetildi.

"Erdoğan 10 yıl önce Türkiye’nin başbakanı olduğu sırada, İslam dünyasına liderlik etmek açısından en muhtemel adaydı. Türkiye’yi Irak savaşının dışında turmayı başarmış halde, Avrupa Birliği’ne hazırlıyordu. Bir yandan da ekonomik reformlar yapıyordu. Refah düzeyi yükselen sıradan Türkler kendilerini gururlu ve umutlu hissediyordu. Peki Türkiye hükümeti niçin doğru şeyleri yaptığı için mükemmel bir popularite yakalamışken raydan çıkıyor?" ifadelerine yer verilen makalede, Erdoğan'ın 'çatışmacılığı göze sokan' bir tarzının olduğu ifade edildi.

‘Gazete manşetlerinin aranan ismi’

Erdoğan'ın partisinin yeniden seçilmesine yetecek kadar saygı gördüğünün ancak Türkiye'deki birçok kişinin de kendisine nefretle baktığı ifade edilen yazıda, Erdoğan'ın 'tuhaflıkları' nedeniyle gazete manşetlerinin aranan ismi olduğu belirtiliyor.

"Bir Sacha Baron Cohen parodisindeki hükümdar gibi, kendisine 1000’den fazla odası olan bir saray inşa ettirdi. Kimse bu sarayın ne kadara mal olduğunu bilmiyor: İnşaattan sorumlu olan kurum, miktarın devlet sırrı olduğunu çünkü ifşa olmasının ekonomiye zarar vereceğini açıkladı" ifadelerine yer verilen makalede, "Erdoğan’ın ülke içinde muhaliflerine karşı sert tavrı Türkiye’nin yurtduşındaki imajına zarar veriyor" denilirken, Erdoğan'ın dilinden düşürmediği 'Yeni Türkiye'ye kendisinin de 'pek inanıyor gibi' durmadığı belirtiliyor.