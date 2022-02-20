New York Times: Elektrik faturaları Erdoğan için 'çığ' gibi büyüyen siyasi bir kriz haline geldi

New York Times gazetesi Türkiye'de tartışma yaratan zamlı elektrik faturalarını ele aldı. Gazetede yer alan haberde söz konusu elektrik faturalarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için giderek "çığ" büyüyen bir siyasi kriz haline geldiği ifade edildi.

Resmi enflasyon oranının yüzde 48 olduğuna dikkat çekilen haberde "Erdoğan ülkeyi ekonomik krizden çıkarmakta zorlanırken, kendi müttefiklerinden bile eleştiriler artıyor. Türk Lirası rekor seviyede değer kaybetti. Gıda ve yakıt fiyatları iki kattan fazla arttı. Şimdi sıra elektrikte" ifadeleri yer aldı.

2022 Asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılırken elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin fiyatlarında artış yaşanacağına dair hükümetten uyarılar geldiği belirtilen haberde "Ancak böylesi bir şoku çok az kişi bekliyordu" görüşü dile getirildi.

"Sistem tamamen Erdoğan'ın kontrolünde"

Haberde, Erdoğan'ın muhalif ve ekonomistlerden gelen uyarıları dikkate almadığı belirtilerek şöyle dendi:

"Sadece Erdoğan’ın kontrolünde olan bir sistemde, fiilen her konudaki kararları o alıyor ve fikirlerini kendisine saklıyor. Ekonomistlerin uyarılarına rağmen Erdoğan, enflasyonla savaşın genelde kullanılan aracı olan faiz oranlarını artırmayı inatçı bir şekilde reddetti; bunun sadece yoksullara zarar vereceğini savundu"

Diğer yandan Erdoğan'ın tepkilerin odağında olduğuna işaret edilerek "Erdoğan bu kadar çok şeyin sorumluluğunu aldığı için aynı zamanda Türklerin öfkesinin hedefi olma riskini de göze aldı." değerlendirmesi yapıldı.