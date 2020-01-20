New York Times, Demokrat Parti ön seçiminde destekleyeceği aday adaylarını açıkladı

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ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times, Kasım ayında Donald Trump ile başkanlık için kimin yarışacağını belirleyecek Demokrat Parti ön seçimlerinde iki ayrı adayı destekleyeceğini açıkladı. Gazete, senatörler Elizabeth Warren ve Amy Klobuchar'ı destekleyeceklerini açıkladı.

NYT yayın kurulu her seçim döneminde kapalı kapılar arkasında bir adayı destekleme kararı alıyor, ancak 150 seneden fazla aradan sonra ilk defa bu seçim resmi olarak duyuruldu.

Yayın kurulunun imzasıyla yayınlanan yazıda, "Yayın kurulumuzun geçmişine bakıldığında ülkeyi ileri götürmeye yönelik daha geleneksel bir yaklaşıma sahip birine destek vermemiz beklenebilir" ifadeleri yer alırken devamında, "Yeni fikirlere açık olmak için bir vakit varsa, o zaman şimdi" denildi.

NYT, bu ifadelerden sonra ön seçim boyunca Warren ve Klobuchar'ı destekleyeceğini açıkladı.

Gazetenin yayın kurulu davetlerini reddeden Tulsi Gabbard, Michael Bloomberg ve Julian Castro dışında öne çıkan bütün aday adaylarıyla görüştüklerini ve sorularını sorduklarını, kararlarını de bu doğrultuda verdiklerini açıkladı. NYT ayrıca internet sitesi üzerinde aday adaylarıyla yaptıkları görüşmenin dökümlerini yayımladı. Metinlerin içerisinde görüşmelerden video kesitler de bulunuyor.