New York Times bu sefer 'açık' oynuyor; desteklediği Demokrat adayı açıklayacak

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ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times, Kasım ayında Donald Trump ile başkanlık için kimin yarışacağını belirleyecek Demokrat Parti ön seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini resmi olarak duyuracağını açıkladı.

NYT yayın kurulu her seçim döneminde kapalı kapılar arkasında bir adayı destekleme kararı alıyor, ancak 150 seneden fazla aradan sonra ilk defa bu seçim resmi olarak açıklanacak.

Gazetenin yayın kurulu davetlerini reddeden Tulsi Gabbard, Michael Bloomberg ve Julian Castro dışında öne çıkan bütün aday adaylarıyla görüştüklerini ve sorularını sorduklarını belirtti. Gazete internet sitesi üzerinde aday adaylarıyla yaptıkları görüşmenin dökümlerini yayımladı. Metinlerin içerisinde görüşmelerden video kesitler de bulunuyor.

Gazetenin başyazı sayfası editörü James Bennet, kardeşi adaylık için yarıştığı gerekçesiyle karar sürecinde yer almama kararı aldı.

NYT, böyle bir kararı almalarının arkasında ABD'nin "kritik bir seçimle karşı karşıya" olması olduğunu belirtti.

Yayın kurulunun seçimi 19 Ocak'ta gazetenin FX ve Hulu'daki televizyon programı "The Weekly" de açıklanacak. Karar metni gazetenin 20 Ocak'taki nüshasında yer alacak. New York Times, yayın kurulu arasında yapılan tartışmaların da dökümünün yayımlanacağını bildirdi.