New York Times: Bomba yapımında da kullanılan gübre Türkiye'den IŞİD topraklarına geçiyor!

New York Times gazetesi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden IŞİD kontrolündeki Tel Abyad'a taşınan gübrelerin bomba yapımında kullanıldığını iddia etti.

Gazetenin bugünkü nüshasında "Bomba yapımında da kullanılan gübre Türkiye'den IŞİD topraklarına geçiyor" başlığıyla yayımlanan haberde, içlerinde amonyum nitrat gübrelerinin bulunduğu öne sürülen çuvalların işçi oldukları belirtilen kişilerce römorka yüklendiği görülen bir fotoğrafa da yer verildi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, New York Times muhabirleri gübre yüklü araçların son iki günde dört kez sınır kapısından geçtiğini ve bir süre sonra boş olarak Akçakale'ye döndüğünü bildirdi.

'Un' denildi ama...

Çuvalların üzerindeki kırmızı yazılarından içlerinde amonyum nitrat olduğunun anlaşıldığı belirtilen haberde şöyle denildi:

"Ancak muhabirlerimiz sınır kapısına gidince, araçlar durdu. İçinde ne olduğunu sorduklarında; muhabirlerimize eşlik eden bir belediye çalışanı 'Un' diye cevapladı."

ABD'nin Indianapolis kentindeki IUPUI üniversitesinden adli tıp kimyageri John Goodpaste ise fotoğraflara bakıldığında çuvallarda net biçimde amonyum nitrat olduğunun görüldüğünü söyledi. Goodpaste, gübrenin akaryakıtla karıştırıldığında TNT'nin yüzde 85'i kadar güçlü bir patlayıcıya dönüştüğünü belirtti.

New York Times, yaygın olarak tarım alanında faydalanılan amonyum nitrat gübrelerinin, IŞİD dahil dünya genelindeki teröristlerce patlayıcı yapımında kullanıldığını hatırlattı.

Türk yetkililer çelişkili açıklamalarda bulundu

Gazetenin iddiasına göre, konuyla ilgili konuşan Türk yetkililer çelişkili açıklamalarda bulundu.

Akçakale Belediye Başkanlığı Sözcüsü Mustafa Güçlü'nün önce sınırdan gübre geçişini reddettiği; daha sonra ise, geçiyorsa da bunun tarım için kullanıldığını söylediği öne sürüldü.

Şanlıurfa Valiliği'ndeki bir yetkilinin ise sınırdan gübre geçişine izin verilmediğini söylediği belirtildi.

Telefonla ulaşılan bir başka yetkilinin "Her gün yaklaşık 500 Suriyeli evine dönüyor ve her birine, patlayıcı özelliği zayıf yani içinde düşük oranda nitrat bulunan gübrelerden 30-40 torba taşıma izni veriliyor" şeklindeki sözlerine yer verildi.

İsmi açıklanmayan bu yetkili, "Yüksek oranda nitrat bulunan gübrenin geçişine hiçbir şekilde izin vermeyiz. Çünkü diğer tarafta IŞİD var" dedi.