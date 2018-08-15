New York Times: ABD'li yetkililere göre Brunson bırakılmazsa Türkiye'ye THY'yi de hedef alan yeni yaptırımlar gelecek

New York Times'a konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, rahip Andrew Brunson'ın en geç bugün serbest bırakılmaması halinde Trump'ın Türkiye'ye bir dizi yeni yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini söyledi. Olası yaptırımların hedefleri arasında Türk Hava Yolları (THY) da var.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında tırmanan gerilimin, Suriye'de IŞİD'e karşı savaşırken iki ülke arasında istihbarat paylaşımı ve güvenliğin sağlanmasına dair işbirliğini tehlikeye atabileceği belirtildi. New York Times gazetesi, Amerikalı ve Avrupalı istihbarat ve terörle mücadele yetkililerinin bu uyarıda bulunduğunu yazdı.

Menbiç'te ortak devriye

New York Times'ın konuştuğu askeri komutanlar, IŞİD'den kurtaran güç olan DSG'nin Ankara'nın talebi üzerine çekildiği Menbiç'te Amerikalı ve Türk askerlerin ortak devriyeye çıkması planlarının henüz hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun İngiliz komutan yardımcısı Tümgeneral Felix Gedney, ''Ortak devriyeler tez zamanda başlayacak'' dedi.

Ancak istihbarat yetkilileri, ABD ile Türkiye arasındaki gerilim zincirinin yeni halkasının IŞİD'e karşı sağlanan son ilerlemeleri durdurabileceği ikazında bulundu.

Bir üst düzey Amerikalı istihbarat ve bir üst düzey Avrupalı terörle mücadele yetkilisi, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Türkiye'nin IŞİD zanlıları hakkında elinde bulunan istihbarattan ABD'yi mahrum bırakabileceği ve Suriye'den aşırılıkçıları temizlemeye yönelik istihbarat operasyonlarından ABD'yi haberdar etmeyebileceği uyarısını yaptı.

Her iki yetkili, Türkiye'nin güvenlik güçlerinin Suriye'den ülkeye yabancı savaşçıların girişini önlemek için yürüttüğü operasyonlara karartma getirebileceğini de kaydetti.

New York Times'ın konuştuğu uzmanlar, Amerikalıların Türkiye'nin muharebe partneri olarak güvenilirliğine dair endişelenmek için başka sebepler de olduğunu dile getirdi.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'ndeki Uluslarötesi Tehditler Projesi'ni yöneten Seth G. Jones, Türkiye'nin Heyet Tahrir eş Şam'a (HTŞ) yardım ve destek sağladığını söyledi. Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi, ABD ve Rusya'nın hedefindeki terör örgütü pozisyonundan kurtulmak hesabıyla HTŞ ismini almıştı.

Ankara'nın Suriye'de Kürt güçleriyle savaşmak için cihatçı grupları kullandığını söyleyen Jones, Türk desteğinin en azından bir kısmının, Nusra'nın kontrolünde bulunan, cihatçıların tutunduğu son yer olan, ama artık Suriye hükümet güçleri tarafından hedef alınan İdlib'e gönderildiğini kaydetti.

Jones ''En büyük endişe kaynaklarından biri de Türkiye'nin bir yandan IŞİD hücrelerini ortadan kaldırmak için bazı adımlar atarken diğer yandan Erdoğan yönetiminin öbür bazı cihatçı grupları desteklemesi'' dedi.

New York Times'a göre ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik müzakereler kilitlenirken Trump yönetimi Türkiye'ye bir dizi yeni yaptırım uygulamayı değerlendiriyor. Gazeteye konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, bunların arasında Türk Hava Yollarına (THY) kısıtlamalar getirilmesinin de olduğunu paylaştı. Trump yönetiminin Ankara'dan talepleri arasında Türkiye'de bir yıldır hapiste tutulan NASA'da görevli biliminsanı Serkan Gölge ve ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde çalışan 3 Türkiye vatandaşının serbest bırakılması da var.

Ancak ABD yönetiminden üst düzey yetkili, Brunson çarşamba günü serbest bırakılmazsa kısa süre içinde Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların uygulanacağını söyledi. Dün "Başkan Trump, rahip Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı" açıklaması yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Trump Türkiye'ye çok öfkeli'' vurgusu yaparken ''Türkiye'ye doğru şeyi yapma ve bu kişileri bırakma çağrısını sürdüreceğiz'' dedi.

Gazeteye göre böylesi ortamda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nin pazartesi günü Beyaz Saray'da temaslarda bulunması dikat çekti. Temaslara dair bilgisi olan bir kişi, Türk elçinin ABD'de İran'a yaptırımların delinmesi davasının odağındaki Halkbank ve hapse çarptırılan yöneticisi Hakan Atilla için taviz talep etti.