New York Times: ABD, Taliban'dan Kabil'deki büyükelçiliğine dokunmamasını istedi

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ABD'li müzakerecilerin, Taliban'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmeleri durumunda ABD Büyükelçiliği'ne saldırmayacağına dair garanti almaya çalıştığı iddia edildi.

New York Times'a konuşan üç diplomat, ABD tarafının Taliban'a böyle bir durumun yaşanması durumunda "asla dışarıdan yardım alamayacaklarını söylediğini" ifade etti.

ABD'nin müzakerelerine Washington'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın liderlik ettiği belirtildi. Habere göre Washington, Afganistan'daki ABD Büyükelçiliği'ni tamamen boşaltmak zorunda kalmak istemiyor.

ABD dün, Afganistan Büyükelçiliği'nde çalışan bin 400 çalışanından bir bölümünün tahliye edileceğini duyurdu. Kaç kişilik bir grubun ABD'ye döneceği ile ilgili bir veri paylaşılmazken, Washington, Afganistan'daki diplomatik misyonunu açık tutmak istiyor.

Amerikalı diplomatların, Taliban'ın anlaşma yanlısı davranmayıp saldırgan bir tutum izlediği senaryoda büyükelçiliği ne kadar hızlı tahliye edebileceğini belirlemeye çalıştığı ifade edildi.

ABD misyonunda görev yapan bir diplomat, kısa süre önce büyükelçiliğin savunmasının güçlendirilmesi için az sayıda askeri elementler getirildiğini ifade etti.

Habere göre bazı insanlar, Afganistan'daki diplomatik misyonun durumunu 1975'te ABD'nin Saigon'da kaldığı durumla kıyaslıyor. Saigon düştükten sonra ABD'li diplomatlar, büyükelçilikten helikopterle tahliye edilmişti.