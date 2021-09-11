New York Times: ABD'nin terörist diye vurduğu kişi yardım görevlisi çıktı, arabada bomba değil su vardı

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ABD'nin Afganistan'daki 20 senelik askeri varlığında attığı son füzenin hedefindeki kişinin IŞİD bağlantılı, arabanın da bomba yüklü olmama olasılığı olduğu belirtildi.

New York Times'ın videoları inceleyip hedef alınan kişinin onlarca iş arkadaşı ve aile ferdiyle konuştuktan sonra hazırladığı haberde ortaya ABD'nin saldırı ile ilgili yaptığı açıklamanın doğruluğu hakkında soru işaretleri çıktığı belirtildi.

ABD, 29 Ağustos'ta içinde saatler süren gözlemin ardından içinde IŞİD'e ait bir bomba bulunan ve Kabil'deki ABD askerlerine tehlike oluşturan bir otomobilin SİHA ile vurulduğunu belirmişti. ABD ordusu, operasyonu "hakkaniyetli bir saldırı" diye nitelendirmişti.

Ordu, saldırıda hedef alınan kişinin kimliğini bilmediklerini ancak bir IŞİD güvenli evini ziyaret ettiği ve gün içinde yaptığı diğer aktiviteler gerekçesiyle onu şüpheli ilan ettiklerini belirtmişti. New York Times, saldırıda öldürülen kişinin uzun süredir ABD'li bir yardım kurumuna çalışan Zemari Ahmadi olduğunu tespit etti. Kanıtlara göre Ahmadi o gün iş arkadaşlarını işe ve evlerine götürüyordu.

ABD ordusu, IŞİD güvenli evinde arabaya bir şeyler yüklendiğini gördüklerini ve bunun bomba olduğunu düşündüklerini ifade etmişti. NYT, video kayıtlarının Ahmadi ve bir iş arkadaşının arabaya bidonlar içinde su yüklediğini gösterdiğini ifade etti.

Yine ABD ordusu saldırıda üç sivilin ölmüş olma ihtimali olduğunu belirtse de, NYT SİHA'nın kalabalık bir yerleşim yerinde atış yaptığını ve 7'si çocuk 10 sivili öldürdüğünü aktardı.

Habere göre araba, Ahmadi evine yanaştıktan sonra vuruldu. Ahmadi'nin yakınlarına göre onun çocukları ve yeğenleri saldırı sırasında kendisini karşılamak için dışarıdaydı.

Ahmadi'nin saldırıya uğramadan önce evine bıraktığı son üç kişide arabanın bagajında sadece su olduğunu ifade etti. Son yolcu, "Onu içeriye davet ettim ancak yorgun olduğunu söyledi" dedi.

NYT, video incelemelerine göre füzenin otomobile temasından sonra başka bir patlama meydana gelmediğini bildirdi. ABD ordusu, temastan sonra ikinci ve daha güçlü bir patlama meydana geldiğini, bunun da araçta bomba olduğunu kanıtladığını iddia etmişti.