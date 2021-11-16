New York Times: ABD müttefiklerinde demokrasi erozyona uğruyor; Türkiye ve İsrail gibi ülkeler illiberal demokrasi haline geldi

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ABD'nin önde gelen yayınlarından New York Times, Washington'un müttefiklerinin demokrasilerinde son yıllarda ciddi gerilemeler görüldüğünü belirtirken, Türkiye'yi bu müttefiklere örnek gösterdi.

Ülkelerin demokrasi seviyesini inceleyen İsveçli kar amacı gütmeyen şirket V-Dem'in verilerini analiz eden New York Times, ABD'nin müttefiklerinin hala dünyanın geri kalanından daha demokratik olduğunu, ancak büyük çoğunluğunun 2010'dan bu yana demokratik erozyona uğradığını ifade etti. Gazete, bu erozyona örnek olarak adil seçimler veya hukukun bağımsızlığında gerileme gibi faktörleri gösterdi.

İncelemeye göre birkaç istisna dışında hiçbir ABD müttefikinin demokratik durumunda ilerleme kaydedilmedi.

Haberde Fransa ve Slovenya gibi bazı ülkelerde demokratik kurumların az da olsa zayıfladığı belirtilirken, Bahreyn gibi ülkelerin temel özgürlükleri bile hedef aldığı ifade edildi.

NYT, bazı ABD müttefiklerinin de illiberal demokrasilere dönüşmeye başladığı değerlendirmesinde bulundu. Gazete, bu örneklerde seçilmiş liderlerin daha otoriter davrandığını, siyasi kurumların zayıfladığını ancak azınlık hakları dışında kişisel özgürlüklerin çoğunlukla korunduğunu bildirdi. New York Times, bu ülkelere örnek olarak Türkiye, Macaristan ve Filipinler'i gösterdi.

Analizde Soğuk Savaş sonrasında ABD'ye yakın ülkelerin demokrasilerinin yavaş da olsa geliştiğini, ancak 2010'lara kadar geriye kayma görülmediğini ifade etti.

1990'lı yıllarda Türkiye ve Güney Kore'nin de dahil olduğu 19 ülkenin daha demokratikleştiği ve sadece 6'sının daha otoriterleştiği belirtildi.